台灣光環境獎名單揭曉！合歡山國際暗空公園獲特別獎

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）第二屆台灣光環境獎得獎名單已於今（22）日揭曉，由高雄市立美術館（以下簡稱高美館）及台中花博竹跡館奪下大獎，此外，評審團特別獎頒發給保護星空的合歡山國際暗空公園。

由中強光電文化藝術基金會主辦的2019「台灣光環境獎」，今（22日）於雲門劇場舉辦頒獎典禮，評審團歷經初選、複選會議及現場實地評選後，今於頒獎典禮中宣布，由台中花博竹跡館、高雄市立美術館脫穎而出，獲得本屆「台灣光環境獎」殊榮；合歡山國際暗空公園因減光行動，保護自然星空，對台灣的光環境深具指標意義，因此獲頒「評審團特別獎」。



獲獎單位及貴賓合影（圖/主辦單位）

台中花博竹跡館先前甫獲WAF世界建築獎（World Architecture Festival Awards），以台灣的中央山脈做為設計意象，取用台灣南投竹山在地的竹材，通過傳統竹藝技法與建築技巧，塑造出一個高10公尺的地景空間，甚至在花博閉幕後，地方民眾主動發起保留該館行動，一度引起地方熱議，現在更成為民眾休閒的地方。

評審團認為，台中花博竹跡館以象徵台灣山脈的鏤空竹建築造型結合照明設計，成功塑造出日夜光影兼具的光環境，充分展現竹跡館遠觀近賞皆宜的地標意象。成功的燈光照明，為獲獎連連的竹跡館再添一獎項。



台中花博竹跡館（攝影/夏新建築攝影工作室楊士宏）

高美館是國內第一個使用光膜系統打造的公立美術館，光膜天花系統為可控的人造光，可因應各式展覽需求，創造出彈性、多元且自然柔和的光環境。使光照在美術館空間中，不只提供基本照明機能，更是營造整體空間氛圍，展現藝術作品最佳狀態的關鍵。

高美館館長李玉玲表示，希望透過改造後的展覽空間，提升觀者對空間的敏感度，並因為身處於這樣特殊的空間氛圍裡，進而打開觀眾對於藝術作品更敏銳的感知。同時，她希冀藉此開啟大眾對於美術館空間的新想像，並因此串連起美術館與城市、人群的交集，讓美術館作為一座市民相聚與感受生活的美術館，能夠成為城市美好生活的存在。

評審團認為，高美館展覽空間重塑計劃〈光間－流動的靜謐〉應用光膜材料結合電腦控制系統，創造了傳統燈具難以達到的展覽照明效果；且善用整體空間的戶外自然光及室內的人造光，營造一個愉悅、流暢的光環境體驗。



高美館新型展覽空間（攝影/高美館＿趙宇晨）

獲得特別獎的合歡山國際暗空公園，不同於多數建築照明是透過「光」來凸顯空間，是台灣首座獲國際認證的暗空公園，在台灣星空守護聯盟、清境觀光協會等民間單位與南投縣政府攜手合作下，透過燈具的改造、聯合民宿業者夜間定時關燈等減光行動，營造出完善的觀星環境，讓最美的光不是人造光，而是銀河與星空。

基金會將於11月30日起至2月2日，於淡水旅學堂空間展出「光軌跡之旅」展覽，展出點亮淡水禮拜堂及台灣光環境獎系列成果，更多台灣光環境獎及展覽資訊請至官網查詢。