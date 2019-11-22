【一邊一國行動黨不分區立委】陳昭姿列第1、陳水扁第6　

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 一邊一國行動黨今(22)日正式公布不分區立委名單，原本要列入不分區首位的前總統陳水扁，調整後改排在不分區第6名，不分區第一名改為一邊一國行動黨發言人陳昭姿；此外並提名李婉鈺參選台北市天母、北投區域立委。

一邊一國行動黨不分區立委名單依序為：

1.陳昭姿 (前藥害公會董事長)

2.鄭新助 (「挺扁大將」、前高雄市議員)

3.朱孟庠 (藝術家)

4.楊其文 (前台北藝術大學校長)

5.張文翊（凱達格蘭學校校長金恆煒夫人）

6.陳水扁 (前總統)

《自由》引述陳昭姿表示，她一輩子守在醫院服務，長期在健保署提供專家意見，對於醫院服務、社區服務的經驗豐富。張文翊則說，她是外省第二代，與金恆煒結婚後到美國，碰到許多中國改革開放後出來的作家及許多紅衛兵出身的人，開始意識到中國人經過共產黨洗禮，與台灣人非常不一樣。

一邊一國行動黨今天同時公布2020區域立法委員參選名單，包括:

台北市第一選區 李婉鈺

台北市第二選區 陳民乾

台北市第四選區 郭正典

台北市第五選區 邱一峰

新北市第八選區 蔡宗霖

新北市第九選區 楊智淵

桃園市第一選區 沈育和

台中市第七選區 林培基

台南市第四選區 林志文

屏東市第一選區 潘偉龍

(以上名單資料來源: 官方臉書)