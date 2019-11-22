留學首選臺灣 嘉藥表揚優秀新南向國際專班學生

嘉南藥理大學日前表揚新南向國際產學合作專班優秀學生，共有30位來自印尼的傑出學生獲頒獎狀與獎學金，人文暨資訊學院院長蘇致遠在頒獎時，特別鼓勵印尼同學要學以致用，多多參加校內外活動來融入臺灣的環境，以增加自己的競爭力。

嘉藥資訊管理系辦理新南向國際產學合作專班已邁入第三年，印尼同學們從初來乍到的不熟悉、探索，漸漸融入這片土地，了解學校、臺南市乃至於整個台灣，建立穩定的生活步調。獲獎的李德娜欣喜的表示，獲獎不只自己開心，遠在印尼的父母也感到欣慰，更重要的是這代表努力是有回報。

除了學業成績優秀外，值得一提的是日前國際專班有四組同學以電子書及影片的形式介紹眼中的臺南，獲得臺南市長黃偉哲頒贈新南向獎學金，其中學生葉天山以從嘉藥出發，延伸都市行腳為主題，他說：我非常愛臺南這個都市，很開心能在這裡求學，臺南就是我留學海外的首選，畢業後回印尼後，除了分享自己的影片，也會把在臺南的經驗傳遞出去。

學生慕克里發揮自己的攝影長才，用鏡頭來分享校園生活的點點滴滴，除了參與臺南市府的活動影片外，校園中的各項活動也都是慕克里的拍片素材，從外語文化週的參與、教師節影片製作，銳利又明快的節奏總是讓觀眾意猶未盡。而這次影片則以寫下對大學四年生活的期待為主題。慕克里說起剛到臺灣時，許多的不確定與模稜兩可的資訊，一度讓他不知所措，後來感受到老師們的支持，鼓勵自己發揮攝影的興趣，激發出他拍片的動力。

嘉藥校長陳鴻助特別與獲獎學生見面與勉勵，學生與校長分享創作理念時，校長稱讚學生的拍攝能力很厲害，不只有興趣加上天份跟能力才能做出這麼好的作品，陳校長更以學生為榮，因為透過學生自製的影片，不只可以讓遠在印尼的親戚及朋友認識嘉藥，也讓親戚朋友放心，因為在嘉藥、在臺灣同學們都安心樂學了。（新聞轉載自新住民全球新聞網）