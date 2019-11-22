新北交通安全教育獲中央肯定 6項金安獎及年終視導第2名入袋

新北市今(22)日榮獲交通部頒發榮譽獎座， 共4位導護人員及2所績優學校榮獲「金安獎」， 更在道路安全方案年終視導安全教育獲得全國第2名， 新北校園交通安全教育深獲中央肯定。

新埔國中林宗正老師將學生安全視為責無旁貸的任務， 無論刮風下雨，每日都在門口維護交通安全， 並帶領高關懷學生與高風險學生從事交通安全維護工作， 協助學生找到成功經驗，也深入認識交通安全知能； 中山國小陳琮竣老師擔任總導護28年，除了自己輪值的時間外， 其他時候也主動在校門口指揮交通， 無私奉獻只求給孩子最安全的校園環境，時常提醒接送家長、 學生與民眾，注意交通安全，認為自己是在做一件讓自己、 學生和家長都快樂的事。

國光國小導護志工陳素梅女士，投入導護志工行列已25年， 每天認真執勤，堅守岡位，照顧學童上下學安全， 她說自己衷心期盼每天能看到孩子們快快樂樂地出門， 平平安安的回家，每個家庭和諧、快樂， 就是她當導護志工的最大的回報； 麗園國小羅秀玉女士擔任導護志工也長達26年，無論是早上、 中午、下午，皆準時站崗，風雨無阻， 若交通導護志工臨時因故無法值勤，更隨時機動站崗。

新北市永和國小及光復國小2校雙雙榮獲金安獎， 永和國小以校訂課程「神奇魔豆」為發想， 設計系統性交通安全教育主題， 並明訂班級每學期2小時交通安全教育課程， 並利用校園閒置空間布置公車模型， 體驗搭乘公車及內輪差注意事項；光復國小秉持「交通安全， 才是通往幸福的路」，規劃幼兒園到六年級的「綠光騎遇記」課程， 結合繪本、幼生手作社區道路模型、 交安闖關網站及騎自行車VR體驗等活動。

此外，新北市透過跨局處合作改善學校通學環境， 教育局研發交安試題，辦理知識競賽； 結合托兒所與社區長者共同參與交通安全宣導， 同時將交安知能融入品德教育聯絡簿，製作宣導貼圖等， 獲交通部頒發年終視導教育小組全國第2名殊榮。

教育局長張明文表示，本市不僅研發交通安全教材，分享給各縣市， 也規劃交通安全小學堂的競賽，同時每年辦理交通安全師生、 導護志工、交通車人員培力等研習， 並輔導各校營造交通安全教育情境，讓教學實境化；也跨局處合作， 辦理學生通學環境改善及學生交通車稽查，維護學童上下學安全。 未來將持續以多元支持策略，推動交通安全教育。