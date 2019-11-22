智能城市做水保 坡地守護更便民

新北市農業局108年推出「 山坡地範圍線上查詢系統」、「水土保持計畫審查線上查詢系統」 及「新北市土石流守護神2.0 LINE@」等相關資訊e化方式， 讓民眾在家即可瞭解新北市境內山坡地範圍分布，亦可透過「土石流 互動式LINE@」查詢自家是否位於土石流潛勢溪流影響範圍及鄰 近的避難處所， 以三大措施落實簡政便民並共同打造市民有感的智能城市。

「山坡地範圍線上查詢系統」 方便民眾利用網路查詢新北市轄內的土地是否坐落於山坡地範圍亦可 查詢特定水土保持區，不用再透過公文往返， 比以往減少七天以上的查詢時間， 並讓民眾依水土保持法相關規定規劃開發使用， 截至目前使用人數已達40,572人次； 民眾若有申請水土保持計畫，可透過「 水土保持計畫審查線上查詢系統」， 可上網隨時了解水土保持計畫審查進度，透過資訊e化方式， 讓水土保持審查資訊公開透明化，實現新北市長侯友宜打造「 智能城市」的理念。

為即時推播土石流警戒資訊，新北市農業局研發「土石流守護神2. 0」LineBot聊天機器人，只要有智慧型手機，就能即時從L INE訊息獲取土石流警戒、 氣象局颱風路徑及定量降雨預報等防災情資， 也可以在守護神內發問，LINE@可即時回應民眾有關土石流相關 問題的疑問，可成為地方政府發布緊急避難措施的管道， 像是今年度的利其馬颱風及米塔颱風，農業局透過土石流守護神2. 0發布颱風警報資訊土石流紅黃警戒狀態， 有加入的民眾可獲得第一手資訊，讓民眾遠離土石流災害威脅。

農業局長李玟表示，全球氣候變遷極端多變， 山坡地管理業務更加嚴峻，面臨一次又一次挑戰， 新北市農業局持續創新，以市民角度思考來解決問題， 提供更精準貼心的服務，為顧及較遠地區居民前往市府過於費時， 推動「水土保持服務團線上申請」e化服務， 預約後將由服務團技師主動撥打電話協助解答問題或至現場替民眾解 決問題，以資訊化的服務和智能科技讓民眾獲得相關資訊， 並落實簡政便民。