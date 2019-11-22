富邦金控2019年前三季稅後淨利537億元 EPS4.99元

富邦金融控股公司(2881)22日舉行法人說明會，公佈2019 年第三季自結之財務數字及營運狀況。富邦金控2019年前三季稅 後淨利達537億元，較去年同期成長7%，每股盈餘(EPS) 4.99元。

富邦金控11日已先公佈10月自結稅後淨利， 累計今年前10月稅後淨利560.83億元， 已超越去年全年稅後淨利(477.3億元)，累計今年前10月每 股盈餘(EPS)率先突破5元大關，達5.22元， 持續榮登金控每股獲利龍頭。

富邦金控總資產及淨值穩健成長，2019年第三季底雙雙創下歷史 新高，總資產達8兆2,496億元，較去年同期成長8.9%； 淨值達5,818億元，較去年同期成長12.9%。資產報酬率( ROA)及股東權益報酬率(ROE)分別為0.90%及13. 73%。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控持續榮登金控每股獲利龍頭， 2019年第三季底總資產及淨值雙雙創下歷史新高， 各子公司均維持穩健而優異的經營績效。除了經營成果斐然， 富邦金控連續三年入選最高等級「世界指數(DJSI World)」成分股，今年首度改列「保險(INS Insurance)」類別，即名列全球保險業第五、 台灣保險業第一。

富邦人壽業務及投資穩健並進 初年度保費排名業界第一

2019年前三季富邦金控旗下各子公司獲利表現穩健。富邦人壽2 019年前三季稅後淨利274.30億元。富邦人壽2019年前 三季總保費收入（Total Premium）達4,547億元，較去年同期成長12.5%， 排名市場第二。其中初年度保費收入（First Year Premium）達1,680億元，較去年同期大幅成長20. 9%，排名業界第一，主因傳統分期繳壽險顯著成長， 未來亦將持續以提升保單價值為策略導向。

2019年前三季續年度 保費收入達2,867億元，佔總保費貢獻度約63%。2019年 前三季初年度等價保費（FYPE）收入489億元， 較去年同期成長34.1%，帶動新契約價值(VNB)達254億 元，較去年同期成長31.4%。 由於富邦人壽穩健發展內部自有通路， 今年前三季自有通路貢獻初年度保費及等價保費佔比過半， 另外部銀行通路分期繳業績亦顯著提升。

富邦人壽總投資資產規模穩定成長，2019年前三季達3兆9, 718億元，較去年同期成長9.6%，總投資收入為1,159億 元，投資收益主要來自經常性收益， 主要為股利收入及基金配息增加帶動成長。 資本利得以債券類貢獻較大，較去年同期大幅成長239.7%。 在台美利差收窄趨勢下，今年以來經常性避險成本逐季下降， 避險前及避險後經常性收益率均較去年同期提升。 由於新契約較整體平均負債成本比低，負債成本持續改善，截至20 19年9月底為3.61%。受惠股債評價上揚， 金融資產未實現餘額回升至385億元。

台北富邦銀行整體淨收益雙位數成長 海外分行貢獻持續提升

台北富邦銀行2019年前三季稅後淨利169.20億元， 較去年同期成長11.7%。2019年前三季北富銀整體淨收益達 356億元，較去年同期成長12%，手續費淨收益、 金融商品淨收益、利息淨收益、其他收益等各類收益皆有成長表現。 其中，由於財管及聯貸手續費收益達雙位數成長， 帶動整體手續費淨收益較去年同期大幅成長24.0%。

北富銀企業授信與個人放款穩定成長，全行放款年成長5.1%。 個人信貸年成長19%，帶動其他消金放款年成長8.2%； 中小企業授信穩定成長，餘額較去年同期成長3.4%。 由於外幣資產擴大與負債結構調整，帶動淨利差(NIM)及存放利 差皆較去年同期提升。資產品質維持優異水準且優於產業平均，20 19年9月底逾放比率0.20%，備抵呆帳覆蓋率660.38% 。

北富銀海外分行淨收益較去年同期成長25.1%， 主要來自放款成長所帶動。海外分行稅前淨利貢獻持續提升， 佔全行稅前淨利達17.2%。北富銀雅加達辦事處9月17日正式 開業，成為北富銀在海外佈局的第30個服務據點， 更是未來居中銜接串聯台港中越星兩岸五地業務的「亞洲金橋樑」， 為北富銀深耕東南亞市場再添生力軍。

富邦產險市佔率連續37年市場第一 富邦證券經紀、興櫃業務居市場前三大

富邦產險2019年前三季稅後淨利35.51億元。2019年前 三季直接簽單保費321億元，較去年同期成長8.5%， 優於市場表現，市佔率24.3%，連續37年穩居產險市場龍頭。 著重優質業務，自留綜合率為91.4%，維持良好表現。

富邦證券2019年前三季稅後淨利24.45億元， 較去年同期成長11.7%。各項業務維持市場領先地位， 經紀及興櫃業務位居市場前三大。富邦投信持續深耕ETF市場，E TF檔數持續成長，今年前三季ETF管理資產規模達2,177億 元，較去年同期大幅成長87%。

富邦華一銀行存、貸餘額皆創歷史新高 資產規模大幅提升

富邦華一銀行為富邦金控深耕中國市場之重要發展平台，2019前 三季存、貸餘額皆創歷史新高，較去年同期分別成長達42.1%、 26.8%，帶動資產規模大幅提升24.0%，達人民幣851. 47億元。富邦華一銀行2019年前三季稅後淨利較去年同期成長 80.2%， 主要來自利息淨收益持續穩定成長及金融商品收益增加。 資產品質維持穩定，截至今年9月底逾放比率降至1.26%。