【快訊】捲入韓國瑜購屋風波　高雄市觀光局主秘高美蘭請辭

民進黨高雄市議員陳慧文、高閔琳18日在市政總質詢再批高美蘭請假迴避質詢，並將她的人形立牌置於備詢席。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）由於捲入國民黨總統參選人同時也是高雄市長韓國瑜購屋風波，高雄市觀光局主任秘書高美蘭今(22)日發表聲明指出，即日起辭去觀光局主任秘書一職。

《聯合》報導，高美蘭被民進黨議員稱為「李佳芬的閨蜜」，最近多次要她到議會備詢，高美蘭則請無薪假。高美蘭今天強調，爾後她將堅決捍衛憲法賦予之權力，同時對違法及不實之報導保留法律追訴權。

中央社報導，高美蘭為迴避高雄市議會質詢，18日起請一個月事假，引起爭議。

高美蘭透過高雄市政府發表聲明說，針對近日部分議員及媒體「高規格」抹黑及扭曲，她強調自己只是一個受韓市長邀請抱病南漂高雄，希望貢獻所長的小人物，擔任的職位簡任十職等主任秘書，原本即屬幕僚性質。

豈料民進黨部分議員及「英屬媒體」，傾全力搜羅她本人所有個資，枉顧法律限制，公開在議事殿堂及媒體上， 將她本人及家人汙名化，使認識她的人產生極大恐懼，不識她的人對她名譽產生質疑。

高美蘭指出，只因政治立場不同，即可公然追殺至此，令人不寒而慄。民進黨完全執政下之民主自由不復見，綠色恐怖處處現。

針對請無薪長假一事，高美蘭表示純粹為保持行政中立，與貪戀職位無關。原本打算待事情告一段落，將督導的業務交接完成後即辭職，同時也讓觀光局能回歸原本的業務，不受干擾。

然而民進黨議員及「英屬媒體」一再扭曲事實，行競選攻擊之實， 不在意高雄觀光發展，枉顧高雄市民之所託，並且造成市府長官及團隊極大困擾， 為避免影響市府運作，幾經思考，自即日起，她辭去高雄市政府觀光局主任秘書一職。