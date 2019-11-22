偷竊美科研成果！美國會警告中國「千人計劃」已滲透各機構

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）近日一場美國國會聽證會上，美參議員波特曼（Rob Portman）批評美政府，未能及時阻擋中國有計畫的大規模偷竊美國科研成果，FBI也無積極作為提醒全美大專院校提防中國＂學者＂及團體取得經濟與工業研究的機密。

波特曼在聽證會上指出，數十億美元的美國人納稅錢所資助的科研成果，就這樣不知不覺地送去給中國來奠基發展其未來20年所需要的技術知識，協助成就其2050年成為世界科學與科技領導者的目標，同時也壯大其軍事力量。

美聯社報導引用這份逾百頁的報告，指近幾年來，中國在全美大專院校佈局滲透竊取智慧財產，招募及利誘在美能接觸到頂尖科研計畫的中國籍或中國裔科學家，來為北京服務。這些科學家會在返回中國前，大量下載機密研究與專利資訊做「伴手禮」。美國學術研究機構同時也希望政府能有所作為，提供即時且有用的資訊或方法，來幫助他們降低風險。

報告中也提到中國其中一項滲透計畫－千人菁英計畫，已行之有年，這些在美的中國籍或中國裔研究人員與中共簽合約，確保能幫助中方秘密取得美研究人員辛苦研發的智慧財產。

報告批評美國國務院及FBI不夠機警，尤其國務院遲至今年才禁止員工及承包商參與外國的人才計畫，而FBI未能有系統地關注與中國人才計畫有關人士的簽證申請，讓有偷竊美國科研成果記錄的中國人得以再次入境美國。

新唐人電視台也回顧報導，57歲的中國籍柳忠三在美今年九月中被捕，被控「串謀簽證欺詐」罪。柳忠三是中共政府機構中國國際人才交流協會駐紐約辦事處的首席代表。法庭文件引述美FBI反間探員的證詞，指柳2017年進入美國，負責中國「千人計畫的擴展」，他協助引進中方人士入美，負責用高薪高福利來招募與策反美國頂尖科學家及工程師，將其掌握的知識技術轉移到中國。在柳忠三被捕後，目前有至少四名千人計劃中的學者被捕或判刑。