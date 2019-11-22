香港理工大學遭圍城 神秘廚師嗆聲：若煮東西給人吃都是暴動，那就抓吧！

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 香港警方包圍理工大學今(22)日進入第六天，堅持留守者目前估計不到百人，媒體報導稱校園內還留有一名廚師，專門負責煮飯給留守的示威者。美國之音VOA昨（21)也播出了這位神祕廚師的訪問片段。

近百名示威者固守在被員警包圍的香港理工大學內已超過一百小時，有位熱心的廚師仍留在理工大學飯堂內為大家煮東西吃。這名廚師表示，自己將留在這裡，直到沒有人需要吃飯為止。

這名廚師受訪時表示，有人說他是義務幫示威者煮飯，不過其實他收費很貴:

我收的是勇氣、良心和正義

這裡沒有人再需要吃飯的話，我就走了 哪裡有抗爭，我就去哪裡 如果我煮東西給別人吃都是暴動，那就抓吧

美國之音報導，原來有上千抗爭者的理大校園已經見不到多少人了。能提醒人這裡曾發生過激戰的，只是那些散落各處的物資，包括很多未使用的汽油彈以及製造燃燒彈的材料，還有一位手持弓箭的黑衣人。

週二(19日)飯堂內還有米飯和香腸等，偶爾還有炸雞翅，但蔬菜已經非常短缺。一些做飯的義工也已離開。到了晚上，部分留守者就從大家留下的雜物裡尋找速食麵。

香港經濟日報今（22）日報導，據留守人士估計，校內仍有約50人。今凌晨至清早，有8人分兩批離開校園，他們在鎮暴警察監視下，進入附近的尖東救護站。

報導稱校園飯堂衞生情況惡劣，被棄置的飯菜散落在大樓各處，傳出陣陣惡臭，校方管理層呼籲留下的人盡快離開。

理大校董會主席林大輝、理工大學副校長（學生事務）楊立偉及副校長（科研發展）衛炳江，昨日（21日）到校園視察。衞炳江指，飯堂衛生環境差，有消息稱有留守者出現上吐下瀉情況，實驗室也有危險化學品遺失。衞炳江強調校方沒為留守者設下撤離最後期線，但希望他們可於本星期內離開。