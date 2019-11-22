【喜樂島聯盟不分區立委】名單共6人　副主席施正鋒、知名法醫高大成入列

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）喜樂島聯盟今(22)日公布6席不分區立委名單，法醫高大成、喜樂島聯盟副主席施正鋒等人入列，希望至少當選3席不分區立委，成立黨團。

喜樂島聯盟上午召開記者會宣布，2020立委大選不缺席，提出12名區域立委參選人，其中，山地原住民及平地原住民各提1名，涵蓋媒體人、律師、教師、牧師等，參選人平均年齡53歲。

此外6名不分區立委名單依序為前華視副總經理林秀霞、東華大學教授暨喜樂島聯盟副主席施正鋒、法醫高大成、藝術創作者李素貞、英文教師張君瑜、高雄市警察局刑事鑑識中心警務員林東徵等人。

中央社引述喜樂島聯盟表示，希望至少當選3席不分區立委，就可以成立黨團。兩位年僅30歲出頭的年輕人分別列在不分區立委第5、6名，將一起把青年人追求國家願景的氣息帶進立法院。

名列不分區第2名的施正鋒說，喜樂島真正推動台灣獨立建國、正名制憲、入聯公投，請大家支持喜樂島進入國會。

高大成說，喜樂島雖小，但堅持台灣人的志氣、台灣獨立自主的目標，小可能變大，大也可能變無，這是他接受喜樂島提名為不分區立委的初衷。

《自由》引述法醫高大成說，他是救人和找出死亡原因的醫生，之所以接受喜樂島聯盟提名為不分區立委，是因多年驗屍生涯感覺到大家忙著追求金錢和地位，但在死亡面前大家都一樣，只有志氣才能通過死亡的考驗。

喜樂島聯盟主席羅仁貴則表示，喜樂島7月20日成立至今努力參與選舉，推出呂秀蓮、彭百顯參選正副總統，很遺憾沒過連署門檻。這次積極延攬菁英提出6名不分區立委，以及12名區域立委候選人，要讓喜樂島進入國會。