  1. 首頁
  2. 政治

【喜樂島聯盟不分區立委】名單共6人　副主席施正鋒、知名法醫高大成入列

喜樂導聯盟希望至少當選3席不分區立委，成立黨團。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/11/22 14:28
圖為記者會現場，前排左4為法醫高大成、前右2為喜樂島聯盟副主席施正鋒。中央社

圖為記者會現場，前排左4為法醫高大成、前右2為喜樂島聯盟副主席施正鋒。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）喜樂島聯盟今(22)日公布6席不分區立委名單，法醫高大成、喜樂島聯盟副主席施正鋒等人入列，希望至少當選3席不分區立委，成立黨團。

喜樂島聯盟上午召開記者會宣布，2020立委大選不缺席，提出12名區域立委參選人，其中，山地原住民及平地原住民各提1名，涵蓋媒體人、律師、教師、牧師等，參選人平均年齡53歲。

此外6名不分區立委名單依序為前華視副總經理林秀霞、東華大學教授暨喜樂島聯盟副主席施正鋒、法醫高大成、藝術創作者李素貞、英文教師張君瑜、高雄市警察局刑事鑑識中心警務員林東徵等人。

中央社引述喜樂島聯盟表示，希望至少當選3席不分區立委，就可以成立黨團。兩位年僅30歲出頭的年輕人分別列在不分區立委第5、6名，將一起把青年人追求國家願景的氣息帶進立法院。

名列不分區第2名的施正鋒說，喜樂島真正推動台灣獨立建國、正名制憲、入聯公投，請大家支持喜樂島進入國會。

高大成說，喜樂島雖小，但堅持台灣人的志氣、台灣獨立自主的目標，小可能變大，大也可能變無，這是他接受喜樂島提名為不分區立委的初衷。

《自由》引述法醫高大成說，他是救人和找出死亡原因的醫生，之所以接受喜樂島聯盟提名為不分區立委，是因多年驗屍生涯感覺到大家忙著追求金錢和地位，但在死亡面前大家都一樣，只有志氣才能通過死亡的考驗。

喜樂島聯盟主席羅仁貴則表示，喜樂島7月20日成立至今努力參與選舉，推出呂秀蓮、彭百顯參選正副總統，很遺憾沒過連署門檻。這次積極延攬菁英提出6名不分區立委，以及12名區域立委候選人，要讓喜樂島進入國會。
喜樂島聯盟
不分區立委
高大成
施正鋒
台灣
獨立建國
2020大選

相關新聞

【更新】「鳳凰」颱風路徑偏東　台灣發布海警機率不高
【更新】「鳳凰」颱風路徑偏東　台灣發布海警機率不高
2019/11/21 19:23
台灣法國聲響實驗室慶落成　高端設備成夏日那卡西
台灣法國聲響實驗室慶落成　高端設備成夏日那卡西
2019/11/21 18:08
【歡樂無法黨不分區立委】「神獸柚子」第1　雞排妹、館長分列3、4名
【歡樂無法黨不分區立委】「神獸柚子」第1　雞排妹、館長分列3、4名
2019/11/21 17:17
【更新】陳水扁列台灣「一邊一國」黨不分區名單　中選會：依法 「不得登記」
【更新】陳水扁列台灣「一邊一國」黨不分區名單　中選會：依法 「不得登記」
2019/11/21 14:38
爭議要角坐穩席次 國民黨不分區確定提31席
爭議要角坐穩席次 國民黨不分區確定提31席
2019/11/20 19:40