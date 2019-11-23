南台灣藝術森林茁壯成蔭　攝影教父柯錫杰回鄉展出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「藝術森林計畫」由台南企業家王慶祥發起，藉由打造博物館結合工作室的空間，增加藝術家展售交流機會，現已在台南掀起一股「植樹」炫風，許多工作室相繼成立，其中，首家搶得先機的「甘樂阿舍」博物館更做交出好成績，自即日起舉辦攝影教父柯錫杰個展，明年更邀請到重量級國際藝術家展出。

步入台南小鎮蜿蜒巷弄內，赫見一棟當代美術館矗立眼前，白色的牆壁上掛著四個黝黑大字「甘樂阿舍」十分醒目，原來這棟美術館是「森林」中的一棵「樹」，竟是「藝術森林計畫」種下的第一顆種子，現已茁壯成為私人博物館、藝術交流基地，暗藏藝術家曾英棟的工作室，不只展出藝術家本人創作，也時常成為國內外藝術家展覽場域。



甘樂阿舍美術館外觀（圖/甘樂阿舍美術館提供）

「藝術森林計畫」由大新美術館創辦人，台南企業家王慶祥發起，從白手起家的商人化身為植栽人，資助藝術家成立工作室兼美術館的複合式場所，預計讓台南市遍地開滿藝術之花，進而促進當地觀光，自首位響應的藝術家曾英棟、緊接著許自貴、張振輝等，到現在更有高雄的藝術家也希望能加入此計畫。

「藝術森林計畫」現已儼然成為一個品牌，資助的藝術家類型也大有不同，不僅侷限於繪畫，也有古琴製作、金工等，甚至有建築師前來商談欲加入。創辦人王慶祥分享，原先只預計資助十家，現已達標甚至超標，未來廣大的目標為100家，希望每一個鄉鎮都有專屬的博物館並且傳承下去。

計畫透過改造老屋，一樓為博物館，二樓為教學場所，三樓為工作室，四樓為住家的複合式場域，受到藝術家青睞跟喜愛，靈感來自府城「前店後廠」的老店，意為前面是做生意的店面，後面則是生產工廠，如此一來，不僅能節省成本，也讓藝術家有展售作品的機會，更提供收藏家及其他藝術家交流機會。



大新美術館創辦人王慶祥因緣際會下與許多藝術家結緣，盼憑一己之力幫助好友（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

王慶祥表示，因緣際會下認識很多藝術家，久而久之成為朋友，但他發現台灣藝術家參與展覽機會不多且工作室「像被槍打到！」，興起整建的想法，加上台南市很多大街小巷，「很適合做這個計畫！」

王慶祥分享，「台南大街小巷很多，如果在台南大街小巷裡都有美術館，於是我就在做一個夢，如果台南市可以變成一個美術館城市，連外國人都會跑來台南，今天看五家，明天再看五家，這次沒看完，下一次還要來，為什麼國外有些城市你還會想去第二次，就是要有文化，人家才願意來。」

王慶祥透露，計畫目前先以一年資助三家台南私人博物館成立為主，但他希望企業家和藝術家能互相認養，將這想法傳承下去。

首位參與計劃的為藝術家曾英棟，「只花了十秒就答應加入！」曾形容「藝術森林計畫是無心插柳及無中生有」，現在經營甘樂阿舍博物館成為領頭羊，由女兒接棒館長經營得有聲有色，相繼成立的則有許自貴「Akui美術館」、侯立仁「侯立仁美術館」、張振輝「張輝美術館」、吳新年「吳新年古琴藝術館」、鄭南宏「南南美術館」、楊明忠「birdhouse楊明忠雕刻館」，加上王慶祥自己成立的「大新美術館」，以及籌設中的「梁任宏美術館」、「林鴻文美術館」及「謝宏達美術館」，在台南已逐漸形成一股藝術潮流。

值得一提的是，甘樂阿舍博物館自即日至明（2020）年1月4日舉辦「絕對•詩學 柯錫杰玖齡影像藝術展」，同樣也為台南人的柯錫杰現已高齡90歲，選擇回家鄉展出，開幕式也將迎來柯錫杰夫人舞蹈家樊潔兮演出「舞想･蓮花」，幽默風趣的蕭瓊瑞教授將擔任開幕主持，並以好友與藝術史學家的雙重身分帶大家進入影像世界。此外，明年預計籌備國際型展覽，詳情請前往網站查詢。



柯錫杰展出作品（圖/甘樂阿舍美術館提供）



藝術家曾英棟（圖/甘樂阿舍美術館提供）



展覽資訊（圖/甘樂阿舍美術館提供）