2019台灣好市多「黑色購物節」逾100項超殺特價　這個APP可一睹為快

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）美式賣場好市多（Costco）邁入第3年的「黑色購物節」年度盛事即將於下週一（25日）登場，賣場除了調整營業時間外，今年還特別延長活動時間，從3天延長為7天，將是「全球最長黑色購物節」，此舉也讓警方如臨大敵，將實施相關交通疏導措施。

美式賣場好市多的年度「黑色購物節」將於自11月25日至12月1日在全台13間實體賣場登場，民眾最關心的營業時間也有所調整，11月25日至11月28日營業時間更改為上午 9點整至晚間21點30分，11月29日至12月1日將提早自上午8點整至晚間21點30分；今年還特別將活動期間從3天延長到7天，主要是希望可以分散人潮，以提供較舒適的採購環境。

去年「黑色購物節」好市多推出黃金、鑽石及多樣熱門3C、家電用品，成功吸引消費者目光，今年購物節限定品項預料將超過100項，包含3C產品、家電等，若特價商品全數購買與原價相比，可省下超過台幣20萬元。

另外，今年將於活動前一天在好市多官方APP公開部分特惠品項，想搶先一睹為快的民眾，記得留意APP推播通知。好市多行銷企畫副總經理王友玫更透露，為期7天的購物節天天加碼不同優惠，且越到後面幾天，優惠越大，請會員敬請期待。

為因應大量車潮，內湖警分局將於好市多內湖店週遭進行交通疏導，範圍涵蓋舊宗路1段與民權東路6段口、舊宗路1段268號「好市多」停車場入口及正大門前、舊宗路1段與新湖三路口、新湖三路與民善街口、民善街沿線，以及民善街與民權東路6段口。

內湖警分局呼籲民眾前往購物儘量搭乘大眾運輸工具，並依賣場工作人員引導依序進入，不得有於公設人行道排隊入店購物之情事；屆時也將增派警力加強上開周邊道路交通疏導及全面舉發、驅離、拖吊等相關交通違規行為。

內湖警分局將於好市多內湖店週遭進行交通疏導，包含舊宗路1段、民權東路6段、民善街及新湖三路。（圖／內湖警分局提供）