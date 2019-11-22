黃雀行動獲救者報恩 啟動援救港人方案

六四遭中共迫害獲香港「黃雀行動」營救者今天發布聲明，除呼籲港府追究警方在「反送中」運動中的責任、盼香港學生不再犧牲外，還稱將整合資源、疏通管道、啟動救援香港人的方案。

六四學運領袖之一的吾爾開希今天在個人臉書（Facebook）張貼這份署名為「黃雀行動及六四逃亡獲香港營救者」所發出的聲明。聲明最後並有蘇曉康、嚴家其等多位經「黃雀行動」營救而逃離中國的人士署名。

內容提到，港府4月頒布「嫌犯引渡條例」（逃犯條例修訂草案）引發香港市民抗議以來，「反送中」運動愈演愈烈，但香港政府無視民意，一意孤行，鎮壓暴力不斷升級。

聲明指出，近幾天警方武力圍攻中文大學、理工大學，逮捕殘害青年學子，和平校園猶如戰場。青年學生捨命抗爭，抵禦中共新極權的擴張。香港青年的悲壯抗爭感動全世界追求自由民主的人們。

聲明表示，1989年天安門民主運動被血腥鎮壓之後，在走投無路之際，香港人捐出鉅款，發起「黃雀行動」，幫助他們脫離險境。30年過去，他們一刻不敢忘記香港的大恩大德。

聲明最後提出4點要求與呼籲，2點要求首先是，要求香港特首和政府立即停止進一步鎮壓，並承認錯誤，允許獨立調查，恢復法治。

其次，要求香港政府盡快釋放所有被捕學生和市民，追究「惡警」責任，還香港人民一個公道。

聲明並呼籲，香港學子不再犧牲，留得青山，以期喚起民眾，做長期抗爭準備。

最後，這份聲明的署名者也將整合資源、疏通管道、啟動救援香港人的方案，以期付諸實施。

聲明表示，香港人30年前以「黃雀行動」救人，「他們是我們的救命恩人」。儘管力量有限，但願盡心盡意，以報答於萬一。

聲明最後寫下「暴政必亡，罪行必算，正義必彰！」

第一批簽署人則為蘇曉康、嚴家其、高皋、吾爾開希、張伯笠、鄭義、北明、項小吉、封從德、熊焱、呂金花。

「黃雀行動」從1989年6月中旬開始，持續約半年之久，總共營救出133名中國的民運人士。於前述聲明中署名的人士，都是經由「黃雀行動」營救逃離中國。