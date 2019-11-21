英國駐香港總領事館雇員控中國刑求　中方今PO「嫖娼」畫面反擊

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 英國駐香港總領事館的一名前僱員鄭文傑日前對BBC說，他在中國遭遇酷刑，並被指控煽動香港的政治動亂。

29歲的香港公民鄭文傑（Simon Cheng）曾為英國政府工作近兩年。今年(2019年)8月，他在中國出差時被拘留15天。

「我被戴上鐐銬，蒙上眼睛，戴上頭罩，」

英國政府消息人士說，鄭文傑稱自己被毆打並被迫簽署供詞，他們相信他的說法是可信的。

在BBC採訪鄭文傑之後，英國外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）召見了中國駐英大使，向對方表達「我們對鄭文傑在中國被拘留期間，遭到不堪的虐待感到憤怒……我們已經明確表示，我們期待中國當局追查並追究責任人」。

中國當局對BBC針對此事的採訪並無回應。中國官方媒體此前曾表示，鄭文傑是因嫖娼而被拘留。

今(21)日下午16:43 ，中國官媒人民日報微博PO出一段影片，聲稱是英國駐香港總領事館雇員鄭文傑3度前往羅湖一處會所「嫖娼」，及事後接受偵訊的畫面，意圖反擊鄭文傑指控中方刑求逼供。

中央社報導，這段兩分多鐘的影片，內容包括鄭文傑7月23日、7月31日、8月8日前往羅湖一處會所，在櫃台登記、更衣入房、退房離開，以及被拘留後由警方偵訊的畫面。

在鄭文傑身著囚衣接受警方偵訊的畫面，可清晰見到他的臉龐。至於前述3度進出羅湖一處會所的9段畫面，髮型及身材雖然相像，但無法完全確定此人就是鄭文傑本人。

接受警方偵訊時，貌似鄭文傑的男子說，「我對這件事深感愧疚、自責，我決意改過，不會再犯，所以我唯一的心願，就是盡早回去見我的父母和見我的女朋友」。

中國官媒報導還說，從警方提供的訊息可以看出，「這起嫖娼案件純屬一起普通的治安案件，事實清楚，證據確鑿」，且「不存在刑訊逼供的情況」。而鄭文傑8月24日被釋放前，看守所醫師對其身體「進行了全面檢查，身體狀況良好」。

自去年(2018年) 港深高鐵開通以來，位於香港核心地帶的西九龍站內設置了一個新的邊檢站。這項措施引發了巨大爭議。香港親民主派抗議者認為，中國公安在西九龍站的內地口岸區駐有人員，代表中國當局權力的延伸。

在出差回程途中，鄭文傑就是在香港西九龍高鐵站，被中國當局攔住。他說，他被送上火車，押往深圳，交給了中國國家安全部門的三名便衣警察。

他在日前接受BBC記者沙磊（John Sudworth）訪問時，把雙臂舉過頭頂，向他展示他是如何被中國警方用連著手銬的鎖鏈吊起來的。

鄭文傑說，當局主要拷問他如何參與示威活動，目的是迫使他承認代表英國煽動香港抗爭與暴亂。

鄭文傑還表示，看到過其他被中國當局拘留的香港人。這些可能會加劇當前香港示威抗議者的擔憂：在中國的統治下，香港的自由正在受到侵蝕。

「他們想知道英國在香港示威活動中扮演了什麼角色——他們問我們向示威者提供了什麼支持、資金和裝備。」

他說，他被迫連續幾個小時保持同一個姿勢，比如靠牆半蹲，如果移動就會挨打。

他還相信，自己並非唯一遭到這種待遇的香港人。

「我看到有一群香港人被逮捕和審訊。」

「我聽到有人用廣東話說：『舉起手來——你在示威中舉了旗，不是嗎?』」

他說，在一堆1000多張香港抗議者的照片中，他被要求寫下任何認識的人的名字和他們之間的聯繫。

「國保 (編按: 國內安全保衛，是中國公安機關執法的一個警種）明確表示，有一批又一批的香港抗議者被逮捕，並送到中國拘捕。」

「我告訴他們，我想百分百說清楚，英國沒有為抗議活動提供資源或幫助，」他對BBC說。

但這毫無用處。最終，他們讓他錄下了兩段視頻供詞。他說一段是「背叛祖國」，另一段是「嫖娼」。

鄭文傑和英國政府消息人士都堅稱，他的工作並非用任何方式指揮反送中事件，而是純粹地觀察——就像很多大使館所做的公民社會觀察工作。

BBC指出，在中國，指控嫖娼是地方警察常用的手段。

中國官媒公布鄭文傑「嫖娼」(上圖) 與「認罪」(下圖) 畫面 (翻攝微博)