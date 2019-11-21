台灣法國聲響實驗室慶落成　空總打開圍牆迎創意

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台法聯手打造聲響實驗室，進駐49.4聲道環場音效，提供聲響藝術工作者優良的發展基地，且加碼推出C-LAB聲響藝術節，打頭陣的開幕音樂會可見古典及電子音樂碰撞，加上震撼的影像，精彩可期，接著也將有互動展覽、售票音樂會、卡拉OK大賽等活動。

熱愛科技藝術的你絕對不能錯過！台灣及法國聯手打造聲響實驗室，並獲法國龐畢度「音樂與聲響研究統合中心」（IRCAM）力挺，和文化部攜手共同發展雙方聲響藝術領域，並將舉辦C-LAB聲響藝術節，今（21）日啟用大典上，文化部部長鄭麗君、IRCAM總監Frank Madlener、空總當代文化實驗場執行長賴香伶等皆親自出席。

文化部部長鄭麗君於去年親赴巴黎，與法國IRCAM簽訂合作意向書，訂定台、法音樂與聲響領域學術與科技研究的合作方向，歷經兩年的規劃，今於空總（C-Lab）成立聲響實驗室（Taiwan Sound Lab），結合新科技及文化藝術，打造亞洲聲響藝術創作研發的基地，接下來將有六位台灣藝術家將啟程前往法國交流。



文化部與音樂與聲響研究中心（IRCAM）簽訂未來八年的文化合作協議（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

台灣聲響實驗室計畫主持人林經堯，針對新成立的聲響實驗室特色，他說明，該實驗室於聯合餐廳一樓後翼打造屋中屋，展廳內設有49.4聲道環場音效，除了牆面多層吸音，地板下更裝浮動式地板，阻隔外部聲音干擾。

聲響實驗室的空間考量媒體展演多樣性，觀眾席採活動式可拆解的座位設計，最多可容納75人，預計11月底將正式上線營運，後續將規劃和台灣藝術界的合作計畫。此外，「重訪台北之晨」也在此空間播放，由知名音樂人林強及作曲家陳家輝，替白景瑞於1964年拍攝的台北街頭影像製作音樂，呈現跨時空對話的精彩記錄。



聲響實驗室內部完全阻隔外部聲音干擾，並配置49.4聲道環場音效（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

為歡慶聲響實驗室落成，首屆「C-LAB聲響藝術節：Diversonics」也將於明（22）日展開，包含位於空總內的互動展覽、22日晚間的義大利莫里切四重奏帶來的戶外開幕音樂會、23日台灣、法國及香港聯手打造的科技音樂會，詳細活動內容請參見此篇報導。

有趣的是，C-LAB將推出「空總好聲音－卡拉OK大賽」將聲響藝術節融入日常生活，將於29日晚上7點舉行，聲響實驗室將化身成歌唱擂台，歡迎大家親身體驗內部的高端設備；前導活動分別在11月份每週五晚上舉辦「週五歌友會」，與週日舉辦三場「人生需要伴唱帶剪輯工作坊」。

此外，鄭麗君部長也藉今日記者會宣佈兩大好消息，她說，前身為軍事基地的C-Lab將要正式打開圍牆，現在位於仁愛路上的圍牆正在做景觀工程，預計明年二月可以向台灣社會打開，這是非常有象徵性的一步。

鄭麗君部長表示，第二個好消息是11月初行政院已正式核定C-LAB未來八年的整體建構計畫（空總台灣當代文化實驗場第二期整體發展綱要計畫），由文化部、經濟部、科技部一起努力，有了八年整體計畫，可以展開整個C-LAB軟硬體的建構，也可以更支持台灣聲響實驗室的發展。



展覽作品「風聽」（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）