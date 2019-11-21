會西班牙議會訪團　台灣副總統盼洽簽司法互助協定

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）副總統陳建仁今（21）日接見西班牙眾議員訪問團時表示，未來希望與西班牙洽簽《司法互助協定》，透過司法合作有效嚇阻國際犯罪，並進一步提升台西兩國各項關係。

陳副總統指出，台灣和西班牙兩國民意機關互動交流，是增進雙方各項實質合作的重要環節，近兩年台灣立法委員與西班牙參眾議員互訪頻繁，包括去年及今年我方皆各有兩個訪問團赴訪，而西班牙民眾黨議員也連續兩年訪台，足見雙方國會交流真的非常密切。

提及近年跨國犯罪案件增加，而221名我國籍電信詐騙集團嫌疑犯於三年前在西班牙遭警方偵破後，西班牙法院判定將全部疑犯引渡至中國，陳副總統表示，「我們甚為遺憾，更憂慮中國法治及人權狀況，不利我國籍嫌犯個人權益及福祉」，希望積極推動台灣與西班牙洽簽《司法互助協定》，透過司法合作有效嚇阻國際犯罪，防杜類似案件再次發生。

陳副總統也表示，台灣近年持續加強與歐洲國家及歐盟的關係。在全世界和台灣簽有度假打工協定的16個國家之中，便有11個是歐洲國家，這有助於擴大雙邊青年的友好互動與了解。

此外，全球有32國與台灣簽訂避免雙重課稅協定（ADTA）或稅務資訊交換協定（TIEA），其中15個是歐洲國家，這對於台灣與歐洲雙向的商務發展非常有幫助。陳副總統也祝福訪團此行在台能深入觀察、交換意見，協助推動兩國之間在經貿、司法、財政及科技等領域的互利合作。