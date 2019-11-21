唯一五星級飯店 入住澎湖福朋喜來登三天兩夜每人最低1424元!

為迎接年終最終購物盛事雙12來臨，澎湖唯一五星級國際品牌酒店「澎湖福朋喜來登酒店」，祭出獨家限量快閃雙12好康住宿優惠，12/1-12/29雙人住宿兩晚，原要價每晚1萬2千5佰元，三天兩夜每人只要2,424元，假日入住也不加價，還可搭配使用「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」折抵，三天兩夜最高可折抵2,000元，平均每人只要1,424元的價格，就可入住澎湖唯一五星酒店，彈性安排年終假期，尊享五星服務、設施及美食饗宴。

雙12年終住房專案，旅客入住還可再享超值餐飲優惠！加購早餐兩客，其中一客由澎湖福朋喜來登酒店招待；以及澎湖最大規模Buffet宜客樂海港百匯自助餐廳，晚餐時段也祭出誘人的兩人同行第二人五折優惠折扣，讓旅客在當地亦能品嘗到當令澎湖海鮮與特色在地食材所呈現的多款異國風格料理，讓您省荷包也能吃飽飽！全澎湖最時尚的Swave微浮酒吧，再享兩人同行無限暢飲56折超殺優惠NT$1,212元 (原價NT$2,156)！年終最後一波超低折扣回饋邀請旅客遊玩澎湖享受五星高規服務的旅遊體驗！

交通部觀光局為促進國內觀光旅遊，從9月起到12月底推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，9~12月開放申請，全台不分年齡通通補助1,000元，最高補助上限2,000元，澎湖福朋喜來登酒店這次配合加碼推出雙12「2019感恩回饋．12.12最終檔」優惠住房方案，讓旅客可以悠遊澎湖在地人文及特色。全民自由行補助，周日至周五每房獎助1,000元、前往離島旅遊住宿再加碼1,000元，澎湖旅遊三天兩夜最高可領2,000元的住宿補助！活動期間108年9月21日起至108年12月31日止，相關秋冬補助申請辦法可上觀光局秋冬遊網站查詢。