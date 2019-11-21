桃園長庚「全自動智能檢驗室」今日啟用

抽血檢驗是診療病人最重要的指標數據之一，必須安全、 快速與正確。為了追求更卓越的檢驗服務品質，桃園長庚結合智能， 設立一座全新的「全自動智能檢驗室」，總面積高達285坪， 並於今日正式啟用。桃園長庚楊政達院長表示， 希望這座具國際最高水準的全自動智能檢驗室， 為桃竹苗之就醫民眾，提供溫馨寬敞與高效能之檢驗服務。

桃園長庚「全自動智能檢驗室」，在前段的抽血作業， 引進2台自動報到機，及4座雙出口之自動備管系統。 當病人報到後，系統會依該位抽血病人的特性作分流， 並禮遇85歲以上長者及行動不便者優先抽血。

也可以根據過往累積之病人特性註記，針對有暈針紀錄， 或對特殊抗凝劑採血管敏感之病人，系統主動提示抽血技術師， 再給予客製化抽血服務。採檢後之試管， 亦會導入隱藏於抽血桌下方之輸送帶，即時於2分鐘內， 傳送至後方之檢驗室，再作後續分類上機，讓檢驗零時差。

在後段中央檢驗室部份，首先引進「 Hitachi雙層雙向四軌設計的高效能自動軌道系統」， 輔以強大之資訊系統，並客製化串連檢體前處理器、 生化免疫分析儀及檢體儲存冰箱， 達到每小時可處理800支檢體的檢驗效能。

林口長庚醫院檢驗醫學部主任盧章智指出， 這套系統之設計有四大特色：

一、每支檢體皆以個別的電子條碼(RFID)標示， 就像裝了全球定位系統(GPS)可全程監控檢體位置及分析進度， 提升檢驗可追溯性。

二、配備具1,000支容量之檢體暫存區， 設計了可讓檢體靜置30分鐘等待完全凝血、再離心拔蓋的功能， 避免檢體凝血不全阻塞吸檢探針的異常。

三、引進雙層雙向四軌之軌道設計，引入檢體交流道概念， 再輔以充足的緩衝區設計及系統即時之檢驗儀流量分析， 可讓急作檢體流程最佳化，大大提升檢驗報告時效。

四、引進台灣製造、可容納16,000支之冰箱模組， 具雙壓縮機設計，可同時除霜及恆溫以確保檢體品質， 還能定時自動丟棄已保存7天以上之操作過檢體。

盧章智主任表示，這套系統還具備全自動異常檢體再檢， 及自動品質管控的功能， 可避免過往檢驗室需花費多重人力作業造成的檢驗延遲與人力耗損， 達到最少人力介入、最大檢驗效能的新境界。

楊政達院長強調，醫療的每個環節都非常重要，桃園長庚「 全自動智能檢驗室」啟用後，不但能夠專注於檢驗流程中每項環節， 為採檢安全、運送安全、檢驗安全、資訊傳送安全嚴格把關，提供病 人更優質的檢驗服務，更樹立了台灣醫學檢驗室的新高標準。