2019 Wirforce電競嘉年華！HiNet光世代品牌代言人Lumina首次亮相

中華電信深耕電競產業不遺餘力，為鼓勵多元、年輕、創意能量， 積極參與各項電競相關活動， 今年再度參與亞洲最大LanParty電競嘉年華「 WirForce」。此次，中華電信於花博園區長廊廣場， 為HiNet光世代品牌代言人Lumina舉辦角色公開發表會， 中華電信特別砸下重金以3D角色建模技術，結合好萊塢動畫電影及 日本動畫工業常用的光學動態捕捉技術， 展現虛擬偶像動作的高流暢度，並為虛擬代言人Lumina精心設 計出道單曲，在記者會上帶來精彩的虛擬歌舞表演。

活動現場更設置 互動攤位，民眾可在體驗區與HiNet光世代虛擬代言人Lumi na共同體驗知名跳舞遊戲軟體Just Dance Now！嶄新的創新娛樂內容為消費者帶來新穎的互動體驗!

WirForce 2019擴大活動展區 中華電信展場獨家體驗Epson智慧眼鏡 影音享受再升級

已經邁入第6年的「WirForce」 為亞洲最大LanParty電競嘉年華， 去年吸引超過15萬人次進場參觀，今年規模再擴大， 中華電信在現場設置主題攤位，不僅準備了多樣的好禮於現場發送， 更提供了許多互動體驗讓所有的電競迷們玩得過癮， 在為期四天不斷電的WirForce電競盛會中滿載而歸。

此外，中華電信與Epson獨家合作設置智慧眼鏡體驗專區， 賽車遊戲類型體驗應用最直觀的方式，坐上賽車椅， 戴上Moverio BT-30C次視代智慧眼鏡後，立刻體驗大螢幕的急速飆車快感； 或者模仿微電影包廂概念，採用電影院座椅，高畫質影音內容， 讓民眾輕鬆感受將智慧裝置的小螢幕轉換成專屬的80 吋大螢幕，不再侷限小螢幕的視野格局與操作習慣， 用科技讓生活視野更驚豔生動，獨享前所未有的精彩「視」界！

中華電信MOD、Hami Video WirForce 2019狂熱直播 精彩不錯過

無法到現場的玩家們也不用擔心，透過Hami Video或進入MOD電競專區(快速鍵980)， 即可觀看如臨現場、身歷其境的超高畫質精采電競賽事轉播， 直播期間免費收看還可參加看WirForce直播抽主題限量商品 活動，另有隨選VOD服務，熱血優質內容絕不錯過， 滿足每一位電競迷的渴望。

中華電信推出限時優惠方案 地表最強電競手機等你來抽！

本次WirForce現場更推出超殺HiNet光世代| Logitech G電競方案，申請HiNet光世代、 中華電信MOD的指定電競方案，即享羅技G系列電競滑鼠、 機械式鍵盤、電競耳麥等超值電競好禮多選一， 在家也可打造高品質電競環境！

專為學生族群量身打造的「青春無敵學生方案」，「月繳488元+ 100元」購機方案，除享上網吃到飽及網內免費講，再送Hami 書城月讀包前3個月免費， 以及亞洲11國熱門旅遊地區漫遊上網優惠，並可搭配ASUS ROG PhoneII、中華獨家LG G8s、Sony Xperia 1、Samsung Note 10系列、OPPO Reno 10倍變焦版、EPSON BT-30C智慧眼鏡等多款手機購機驚喜價! 「月付588元+100元」購機方案，除同享上述優惠外， 另加碼贈學生最愛的KKBOX免費30個月及出門在外最實用的市 話共160分鐘。現場申辦加碼再送專屬配件好禮（數量有限， 贈完為止），快把握機會！

凡於活動現場完成下載Hami Pay APP 或Google Play / App Store 帳單代收綁定，最高獲得Hami Point 90點，現場再加送神秘小禮物；下載Hami Video APP 輸入指定優惠序號即可享有7天免費體驗，續租55折優惠； 活動期間現場申辦指定方案加送威秀電影票或Dahu電競外套、 T恤，還可獲得抽獎券一張，最大獎將可獲得ROG2電競手機。

中華電信客戶獨享WirForce 2019尊榮快速通關 邀您一起體驗最high的電競派對！

11月22日、23日晚間22:00將舉行盛大DJ表演， 加上WirForce的傳統人氣定番「大胃王熱狗比賽」， 另外連續兩日舉辦「藝曲入魂！電競音樂會」 邀請到台灣知名獨立遊戲《打鬼》操刀配樂的「藝級玩家」， 並於23 日深夜與小熊、阿樂、 柏慎等超人氣實況主獻上絕無僅有的精彩合體演出。主辦單位設有「 中華電信客戶專屬通道」，只要手機為「中華電信門號」的用戶， 即可VIP快速通關進場，讓您不用與一般玩家排隊即可優先進場！ 此等尊榮禮遇，中華電信客戶獨家享有