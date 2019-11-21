板橋435演員特訓 驚現表演藝術意志力

板橋435藝文特區「2019演藝雙周」 中有演員特訓，讓大家看詳細。就在11月23日、 24日這個周末，板橋435將打開「演藝雙周」壓軸精彩舞台！ 本周特別邀請「柳春春劇社」演出，以演員訓練為主題， 以詩句朗讀為引言，窺探演員身體與意志的極限調度關係， 肯定讓大家驚呼，這就是表演藝術意志力！

就在「2019演藝雙周」秋天的聚會即將尾聲， 板橋435特別邀請柳春春劇社演出《無名》。《無名》 ㄧ劇是由劇社編導鄭志忠利用435園區的現地特性進行演員們的訓 練，是一場獨樹一格的演員訓練現場—由「玉泉特訓」 中形變而來的一場校外教學。

在訓練中， 能看見每位演員赤腳繞著方塊石地步行， 每一腳步的重量不僅只是探索，更是從腳底的知覺細微牽動下， 嘗試詩的閱讀。編導鄭志忠以獨特演員訓練為基礎，轉化成作品《 無名》，跨越並適應不同的時空間規範， 一窺演員如何調度身體與意志，全劇對應園區表演藝術精神。

以表演藝術演員訓練之精神與意志作為結尾， 回應在板橋435延續兩周之「2019演藝雙周」， 讓在這場活動中的重要角色─觀眾、駐地團隊與園區， 更加認識彼此，並且探討這片藝術夢想基地的重要性。《 免費索票資訊》請上板橋435藝文特區官網https:// reurl.cc/A12exj 或臉書活動專頁https://reurl.cc/e5y4qj