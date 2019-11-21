新北師生英語歌曲市賽23日登場 福山國小全員出動越級挑戰

新北市108年度國小英語歌曲演唱競賽總共288隊參賽， 23日將由通過決選的學生組55隊、教師組10隊進行PK， 今年更是首度納入「教師團體組」， 師生將一起角逐新北英語歌曲星光大道冠軍寶座。

福山國小是位於烏來區的極偏學校，全校學生只有15人， 1到6年級的學生全校出動越級挑戰高年級組比賽， 更以東區高年級組特優的成績，從區賽288隊中脫穎而出， 學校老師也報名參加首次的教師團體組， 校園中不時會傳來師生練習英語歌曲聲， 為傳統的泰雅部落增添了多元的樂音。

福山國小一年級的欣慈說：「英語歌曲中有好多字我都不懂， 但跟著大家一起唱歌很好玩。」四年級的有德說：「 唱歌比背課文有趣多了，我喜歡唱歌學英文。」

當大家知道獲得特優的成績後，更是雀躍不己， 平時認真的練習有了最好的回報。學校教師也表示， 小校的老師雖然肩負教學及行政的工作，但為了與孩子一起努力， 除了上班時間陪孩子練唱，課後之餘還會繼續在一起練習， 瑋恩老師說：「我們老師也要在巿賽中努力獲得好成績， 不可以輸給小朋友。」

福山國小校長陳進德表示：「 偏鄉學童的英語學習困境在於文化刺激及資源， 因此善用孩子的多元智慧優勢能力引導學習及營造有利於英語學習的 環境更形重要。在報名參賽後，全校師生一起練習唱英文歌， 無形中增加了使用英語的機會，也創造了有助於學習英語的氛圍。」

教育局長張明文提及， 本次英語歌唱競賽不僅提供學生展現學習成效的舞臺， 更藉由師生練唱創造了有助於學習英語的校園氛圍， 整體比賽更顯多元趣味！

新北市也致力營造「雙語城市」， 讓英語融入各種領域、學科或課程，提升師生共同學習英語的興趣， 也提升對英語的信心， 未來新北將以更多生活化英語融入型態推廣至各校， 期待由學校發展到家庭及社會，讓新北的孩子能與國際接軌， 成為頂尖的世界公民