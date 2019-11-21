台灣移民署攜手桃檢宣誓反賄選 新住民建立正確觀念

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）2020總統大選即將到來，隨著台灣新住民人數增加，為協助新住民了解台灣選舉文化，移民署桃園市服務站今（21）日上午邀請桃園市內40多個新住民服務機關及團體，召開「新住民關懷網絡會議」，邀請桃園市地方檢查署檢察官到場協助反賄選宣導。

檢察官曾柏涵首先介紹賄選形態，並說明「反賄五部曲」，「接」接近賄選候選人、「保」保存賄選證據、「打」撥打檢舉電話、「訴」起訴就領1/4獎金、「搞定」判決有罪確定，領取全額獎金。

另重申檢舉賄選，總統、副總統選舉部分最高可領取1,500萬元，立委選舉部分則有1,000萬元的檢舉獎金。

會中也播放該署特別為此次選舉所拍攝之「查賄HERO」宣導短片，並以有獎徵答方式，加深反賄選觀念，互動非常熱絡。

桃園市服務站主任林萬益表示，目前桃園市新住民人數已逾6萬人，每年取得身分證成為首投族的新住民人數不斷增加，為避免新住民因不諳法令及文化差異等因素而成為賄選對象，今年「新住民關懷網絡會議」特別與桃園地檢署合作宣導「不買票、不賣票」的反賄選觀念，鼓勵新住民朋友珍惜手中寶貴選票，並踴躍向服務站舉報疑似賄選的違法行為，檢舉獎金最高1,500萬元。