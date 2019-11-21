楊憲宏：「五個討厭」都不要　政黨票投「一邊一國行動黨」

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）資深媒體人楊憲宏21日針對2020總統大選提出建言，指選民被迫在「5個討厭」中掙扎，而脫離此困境的最佳解決之道，應該要把政黨票，投給訴求捍衛國家主權及弱勢族群的「一邊一國行動黨」。

在21日提給擬參選不分區立委的前總統陳水扁問題中，楊憲宏引用《台灣英文新聞》平民明時評指出，2020台灣大選選民的投票取向，竟然是在「5個討厭」中掙扎抉擇，而面對這樣的困局，要如何自處。

楊憲宏提到的「5個討厭」，第一是「討厭中國」、第二是「討厭韓國瑜」、第三是「討厭蔡英文」、第四是「討厭中國國民黨」、第五是「討厭民進黨」。

楊再把這「5個討厭」歸為兩類，第一類是「討厭中國」、討厭韓國瑜」、「討厭中國國民黨」的人，這些大中國大統派親眼看到「一國兩制」下的香港慘狀，更討厭習近平的「一國兩制台灣方案」，而走進香港中聯辨，主張簽署一中和平協議的韓國瑜，尤其令人討厭。

而第二類是「討厭蔡英文」、「討厭民進黨」所謂的抗中保台派，又是一類，他們明知維持不了現狀，仍不敢改變現狀，走出「台灣中國，一邊一國」的台灣路。

選民討厭中國，不討厭台灣，顯然捍衛台灣國家主權，堅持台灣民主價值，才是台灣社會的主流，因此誰跟台灣同生共死，誰就是最後的贏家。

楊憲宏最後呼籲選民，若支持不下「5個討厭」，則在政黨票中，可以投給台灣主權的捍衛者、弱勢族群的代言人「一邊一國行動黨」。