史詩《摩訶婆羅多》來台演出 印度文化節明日登場

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）連續舉辦6屆的2019亞洲印度文化節將於11月22日登場，邀請來自印度、巴林、英國等不同國家的舞蹈團體表演，開幕式還有印度的文物展美食市集、熱鬧的藝術踩街等，11月29日將在國家音樂廳展演世界知名的《摩訶婆羅多》傳奇舞蹈劇。

本次「2019亞洲印度文化節」中，來自各國包括印度、巴林王國、英國、香港、伊朗、日本等國的表演團體將帶來精彩演出，包括典雅深情的奧迪西舞，宮廷舞的卡達克舞蹈，酷奇普利舞，當代寶萊塢舞蹈及不同形式的印度音樂吟唱表演。

其中特別邀請國際知名的編導家Nidhi S Menon博士，引領來自印度，巴林王國和台灣表演團體共同演出史詩《摩訶婆羅多》傳奇。

第一次來台的Nidhi Menon，本身是一位人力資源博士，在大學任教職，舞蹈是她的興趣與熱情所在，成立了印度表演團體。這次來台灣是第一次在國外表演，由於大家都在不同的工作，這次很難得聚集多位舞者，將印度文化的美妙舞姿與台灣民眾分享，感到興奮。

新北市文化局表示，期望此活動同印度的交流做出貢獻並落實新南向政策，印度文化節已成為台灣異國文化的指標，來自不同國家團體，使台灣成為國際印度藝術家重要的朝聖及競藝聖地。