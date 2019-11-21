含植物油食品恐含致癌物 台擬納管創亞洲首例

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）近年國際間發現經高溫處理的植物油加工食品，如抹醬、餅乾、巧克力等食品中驗出疑似致癌物「縮水甘油」，引發各國關注。食藥署擬比照歐盟規範訂定限量標準，為亞洲首見，新制最快明年上半年實施。

中央社引述監察委員田秋堇、蔡崇義說法，歐洲食品安全局2018年5月公告，各類經高溫處理的植物油加工食品經動物實驗發現，可能含有具致癌性的物質「縮水甘油脂肪酸酯」（glycidyl fatty acid esters），該物質具基因及致癌性也被國際癌症研究中心列為「可能為人類致癌物」，更針對植物油中縮水甘油訂定1000微克/千克限量標準，卻不見衛福部訂定任何相關規定。

值得注意的是，縮水甘油的致癌疑慮不只發生在巧克力產品，凡是以植物油製作的產品都藏有風險。近年義大利知名巧克力抹醬、日本食用油品、香港敬內販售的人造奶油、抹醬、蛋捲、餅乾等食品皆驗出縮水甘油，顯示國際間逐漸重視此致癌物。

食藥署食品組科長廖家鼎接受中央社記者訪問時說，縮水甘油是近幾年才發現新興加工污染物，主要是植物油經過高溫、脫臭、脫酸、脫色的過程中產生的有害物質，以棕櫚油含量較高，食用後雖然不會造成立即危害，但長期下來仍會增加致癌風險，但目前僅有一向規定較嚴格的歐盟率先訂出規定。

報導提及，為確保民眾食安，食藥署正研擬相關草案並多次邀集業者開會，廖家鼎指出，草案內容主要比照歐盟規定，將一般食品原料用油的縮水甘油限量訂在1000微克/千克，嬰幼兒奶粉、副食品的原料油則訂在500微克/千克。

此外，考量嬰幼兒屬於敏感族群，另針對1歲前嬰幼兒食用的「嬰兒配方食品」以及「較大嬰兒配方輔助食品」的成品訂定更嚴格的標準，粉類食品50微克/千克、液體類食品6微克/千克。

廖家鼎說，草案預計明年初展開預告，若順利可望在上半年開始實施，台灣可望成為亞洲首個訂定縮水甘油規定的國家。