享溫泉遊莊園 瑞穗春天國際觀光酒店打造歐風聖誕小鎮

以歐風城堡造型聞名的瑞穗春天國際觀光酒店，為迎接即將到來的聖誕、跨年，在酒店廣場佈置了12公尺高約4層樓的金色聖誕樹，並結合聖誕市集、報佳音與跨年煙火等活動，讓酒店化身為歐風聖誕小鎮，瀰漫著歡樂佳節氣氛。2019年12月14日至2020年1月1日期間限定推出「歐風聖誕跨年一泊二食住房專案」，全房型皆適用，且享旺日不加價優惠，跨年夜12月31日當天也適用，雙人房NT$10,099+10%起。2019年末無需出國，到花蓮瑞穗春天國際觀光酒店享溫泉、遊莊園，體驗聖誕小鎮的浪漫夢幻魅力。

酒店斥資上百萬全新打造的金色聖誕樹，矗立在市集廣場中鄰近休閒會館的位置；樹高12公尺，設計主軸扣合「金色瑞穗 在地之旅」，以金色為設計基調，點綴可愛俏皮的雪人、馴鹿、雪橇等。夜間燈光開啟後，與酒店的歐風莊園城堡造型相呼應，在白天、傍晚與夜晚各有其不同的美麗樣貌，每每吸引旅客駐足拍照打卡。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「瑞穗春天國際觀光酒店自開幕之初就以城堡尖塔造型、夢幻莊園建築，被譽為『台版迪士尼』、『歐風城堡飯店』、『花蓮霍格華茲』，並獲線上訂房平台評選為『台灣最美飯店』。在2019年的歲末年終，更將城堡度假村打造成童話般的歐風聖誕小鎮，期盼讓入住的旅客能在熱鬧歡愉的氛圍中歡送2019、喜迎2020。預估此專案能提升住房率約一至二成」。

瑞穗春天國際觀光酒店「歐風聖誕跨年一泊二食住房專案」，全房型從2人房至可容納10人入住的格蘭總統別墅皆適用，城堡精緻客房（雙人房）NT$10,099+10%起，城堡溫馨家庭房（4人房）NT$16,199+10%起，無論情侶、夫妻甜蜜度假，或是闔家歡度佳節都有合適的房型可供選擇。專案期間可享旺日不加價，旺日定義為連續假期前夕、週日與週五，跨年夜12月31日當天也適用。

專案除了一泊二食依房型入住人數包含早餐、晚餐外，房客還可於城堡「大廳酒吧」免費任選一款聖誕系列調酒，每杯售價NT$330+10%（僅贈送成人房客，未滿18歲禁止飲酒），酒店也於聖誕跨年期間精心安排各種節慶活動，包括聖誕市集、跨年煙火，聖誕老公公也會不時出沒贈送禮物，濃厚的歡樂氣氛讓人幸福滿滿。

「歐風聖誕跨年住房專案」活動期間自2019年12月14日至2020年1月1日，酒店館內每天下午17:00至21:00每個整點將在市集廣場施放繽紛泡泡，打造如雪花紛飛般的浪漫景象；和藹的聖誕老公公也會不定時扛著他的禮物袋現蹤，發放糖果和小禮物作為祝福。在跨年夜2019年12月31日晚上酒店也將施放煙火，當絢爛煙花在歐風聖誕小鎮上空綻放，更添迷人魔幻風采。

而在戶外感受聖誕佳節之餘，也別錯過瑞穗特有的「黃金湯」溫泉。瑞穗春天國際觀光酒店汲取地底泉脈，將溫泉輸送至全客房及金色水樂園戶外「黃金溫泉區」；泉質與日本三大古湯之一「有馬溫泉」相似，富含鐵質、水面遇空氣則氧化成淡黃色結晶「溫泉花」。在這寒意襲人的冬日時刻，沉浸溫熱暖心的「黃金湯」洗禮，感受通體舒暢的幸福。

除了瑞穗馳名的黃金湯外，瑞穗春天國際觀光酒店為了打造奢華頂級服務，在開幕之初就引進了國際知名Spa品牌悅榕集團(Banyan Tree)旗下悅椿Spa(Angsana Spa)，也是目前全台唯一的服務據點，讓消費者不需出國即可體驗國際級的按摩技藝。悅椿Spa使用的按摩原料全部取自於天然花卉和鮮果，由獨家配方秘制而成，結合東西方精妙手法及古老芳香療法，徹底放鬆身心靈，房客還可享60分鐘以上Spa療程8.5折優惠。