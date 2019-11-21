凱達大飯店 二週年「寵愛自己 」成為FB/Line粉絲，好禮週週送!

自2019年11月20日至2019年12月20日，凱達大飯店將於官方FB、IG舉辦貼文抽獎活動，只要在凱達大飯店粉絲專頁按讚並於活動貼文底下留言「凱達愛 ‧ 玩美2歲生日快樂!」就享有週週抽好禮機會，準備的好禮大獎包含：網友狂推好評的環保咖啡因洗髮精（價值NT$680元）、凱達百宴晚餐餐券(價值NT$1078元)、平日午餐餐券(價值NT$858元)及2020「施華洛世奇水晶」限定紀念版咖啡因養髮液100ml，另加碼開放只要來凱達飯店用餐或住宿，加入Line@官方帳號成為好友，就送精美小禮物！

今年二週年慶取自２的諧音->「愛」，希望讓每位旅客來到凱達飯店都能備享溫暖、尊寵、被愛的感覺，「寵愛自己」「寵愛家人」，入住凱達大飯店，是一件很放鬆、casual隨興、Relax的旅行方式。從2017年11月24日正式開幕以來，營運即將屆滿兩週年，與萬華火車站共構，步行至龍山寺捷運站僅需3分鐘、臨近剝皮寮、艋舺夜市及西門町等景點，也吸引許多日、韓、港澳等旅客入住。擁有750間客房、為全台第二大量體飯店，飯店自建築、設計至施工，以減能減碳為目標，採用綠建材、天然採光設計、省水標章衛生設備、節能燈具及空調節能系統，更獲得內政部頒發「黃金級綠建築標章」。在房間備品部分使用以環保純淨天然著名的沐浴品牌-歐萊德，做為凱達大飯店所有客房的沐浴備品，為的就是給所有來到凱達的旅人們，一趟放鬆、清新、健康舒適的旅程。

凱達大飯店更榮獲網友票選「北台灣最美飯店」的殊榮。在副總裁皮金營的帶領下，短短兩年內，就創下最高九成的住房率。強調多國料理與異國百匯的百宴自助餐廳與戴于益行政主廚領軍的家宴中餐廳，也開始呈現訂位滿檔的情況，獲得消費者一致的口碑好評！