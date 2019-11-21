Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館　斥資千萬打造專業級乾式熟成室

「乾式熟成牛排」近年來大家耳熟能詳，連兩屆美國總統歐巴馬及川普宴請國際貴賓時，皆指名乾式熟成牛排躍上宴客餐桌，使乾式熟成地位在「食」尚界屹立不搖。主打乾式熟成牛排的Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館經過了開幕至今屆滿七年的輝煌歷程，吸引了無數港、澳及海外各地饕客前來，許多政商名流也成為座上賓，達成月破千萬的傲人成績，在頂級乾式熟成牛排館中，佔有指標性的領導地位。

12年前，陳重光主廚成功打造全台第一座乾式熟成室並開發第一塊乾式熟成牛排；12年後的今天，將再度打造首座餐廳內最大專業級的乾式熟成室，為台灣的餐飲奠定新的里程碑！為歡慶熟成室揭幕，於11/13-11/30凡點選頂級乾式熟成牛排即享「熟成天數免費升等」之優惠。另隨著乾式熟成室嶄新落成，首度推出「乾式熟成牛排外帶禮盒」，全客製化部位與重量，禮盒內附上乾式熟成牛油與岩鹽，讓在家煎烤亦可享受最高貴頂級的美味！

12年前，在台灣餐飲市場還不見乾式熟成技法蹤跡之時，由台灣第一人陳重光主廚隻身前往芝加哥知名牛排館取經，台灣潮濕的亞熱帶氣候讓打造乾式熟成室更具挑戰，在測試了多次溫度、濕度及菌種如何影響肉質後，於餐廳後場打造全台第一間乾式熟成室，成功開創21天的乾式熟成牛排於餐飲市場上造成轟動。而後陳主廚於2012年加入美福餐飲，在強大的肉商背景全力支持與專業技術相輔相成下，一路從28天、55天、75天、100天、128天、200天，更於2018年成功達成300天的突破，目前每個月供應顧客乾式熟成牛排量高達2噸左右，因需求量日漸增加，有了擴大熟成室的規劃。

加上2017年Fresh & Aged成功推出「客製化乾式熟成牛排」，吸引了大批顧客自行選定部位與天數進行熟成，而興起讓顧客更靠近、更了解乾式熟成之想法，促使美福於今年度決定打造首座於用餐區中、最親近消費者的專業級乾式熟成室，別於一般坊間餐廳內觀賞性質的展示空間，除了增加容量，也讓顧客親眼目睹每一塊肉品在乾式熟成室中從一週內空運來台、拆箱、進熟成室一條龍的過程，更加安心且詳細了解每一口乾式熟成牛排在每個階段不同的演繹變化。

全新乾式熟成室於餐廳大門一入口之處便映入眼簾，佔地10坪大小的空間，在經過溫度濕度精確的控制下，可同時存放每條超過10公斤以上的原料肉近100條左右，總容納量約1.5噸的肉品於熟成室中，可充足供應餐廳顧客所需。牆上同時展示了早期屠宰工廠作業的專業器具，透過視覺讓人身歷其境。

除了美國牛品項，陳重光主廚也陸續開發於不同肉品上，有來自日本北海道國產牛、來自美國蛇河農場極黑豬及本地宜蘭櫻桃鴨，藉由不同天數的乾熟技法，讓肉品甜度濃郁提升，香氣倍增，於不同肉品上幻化成吃一口就回不去的美味。隨著首座餐廳內最大乾式熟成室的落成，也將陳主廚乾式熟成技法帶到新高度，不僅能游刃有餘地客製化天數與部位，也達到持續提供不斷貨的穩定度，進而開創「乾式熟成牛排外帶禮盒」，提供客製化各種天數、部位及厚度，打造屬於自己的牛排，並附上乾式熟成牛油乙瓶，與義大利西西里島岩乙罐，不僅在家即可享受最頂級的美味，送禮也是最體面的選擇。

這一季全新菜色注入「餐酒館」元素，將分享、共食的想法融入牛排館中，別於以往單人份配菜或搭配義式自助餐檯的用餐方式，講究程度連器皿都特選側邊高起餐盤，三五好友傳遞時好拿取避免醬汁流動，方便在一來一往間傳遞佳餚更傳遞情感，藉由同桌你我分享品嘗更多道美味菜色。

菜單上亦新增了「Snack開胃小點」系列，出發點同樣源自於餐酒館，在等待友人到來之時或寒暄之際，皆可來上一份，以手指拿取、輕鬆愜意的食用方式為理念，打破在頂級牛排館內的拘謹氛圍。主廚同時貫穿「減法料理」概念於配菜中並表示：「配菜隨著時節挑選，不過度複雜的烹調及切割，展現食材當季的好味道與主菜相輔相成，便是最好的調味。」less is more的減法精神，讓食材原味躍升成為料理靈魂的一部分！

「日本生和牛韃靼襯海膽及脆餅」以日式醬香帶出日本和牛油脂香氣，再混入海膽、海苔提鮮，顛覆法式生牛肉韃靼的印象；以肯瓊基調為主軸的「肯瓊風味海明蝦襯酪梨及番茄莎莎」，特別搭配主廚自製的「蔬菜碳」黑麵包，焦香有味令人驚豔；麵包沾取「炭烤卡門貝爾起士襯松露、蜂蜜及堅果」，讓堅果與果乾香氣環繞口中，佐上特製無花果香料果醬，酸甜微辣，甚是開胃。

以秋冬當季盛產的甜菜根與無花果製成「甜菜根沙拉襯無花果核桃起士」，撒上核桃增加香氣，搭配核桃油為底的醬汁為微涼季節保養健康；源自南法的「馬賽海鮮湯」是秋冬必備的經典湯品，集結魚蝦貝類等精華於湯底中，加入蛋黃讓口感滑順綿密、滴滴鮮甜；主菜部分，也首度將乾式熟成技法運用於日本國產牛與來自美國SRF蛇河農場的極黑豬，而一直是菜單中受歡迎的品項21天乾式熟成櫻桃鴨胸也迎來全新配菜，綴以鹹蛋黃與黑蒜頭醬，讓味蕾全新感受！義大利國民甜點，耳熟能詳「提拉米蘇」這次以解構方式，讓咖啡的香、可可的苦、馬斯卡彭起士的甜等元素滋味各自美好，或綿密或脆口交織而成入冬甜蜜滋味！