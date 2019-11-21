整型外科植入物「奧美定」恐致癌　中國客跨海來台灣求醫

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）近來有越來越多的中國客跨海到台灣的醫美診所求醫，要求移除十多年前在中國植入的填充物「奧美定」。醫美集團整形外科劉厚耕醫師指出，俗稱人造脂肪的「奧美定」，除了會引起眾多併發症與引發癌症疑慮外，注入人體後要徹底清除更是難上加難，可謂是整形界的世紀之毒。

劉厚耕醫師指出，台灣三十年前很流行「小針美容」，女性在臉上或胸部注射矽膠，引發許多後遺症；俗稱「人造脂肪」的奧美定對人體危害更大，其學名為「聚丙烯醯胺水凝膠」，是一種無色透明類似果凍狀的液態物質，十多年前在中國廣泛用於隆胸手術及臉部微整，注入皮下或肌肉後，以液體的型態存在體內，隨著時間推移，流竄到人體任何部位，附著在脂肪與肌肉上，不會被人體吸收。

臨床上發現奧美定會引起各種併發症，包括乳腺結節腫塊、局部疼痛腫脹、傷害神經系統及循環系統。注射奧美定隆胸的女性，在哺乳後會嚴重影響嬰兒智商，世界衛生組織將奧美定列為可疑致癌物之一，於2006年全面禁用。

近年來台灣醫美集團陸續收治了多位跨海求醫的個案，其中一位為50多歲的中國籍旅客林女士，曾注射過奧美定，多年來臉部變形下垂、凹凸不平，尤其是食用刺激性飲食後血液循環旺盛，臉部腫脹發癢難耐，有如韓國「電風扇阿姨」般之苦。由於奧美定植入長達十多年，早已跟人體組織融合，要取出有相當程度的困難，在中國求醫無效下，決定跨海來台求醫。

劉厚耕醫師表示，奧美定與體液接觸後，會變成黃色糊狀的黏稠液體，和人體組織融合，很難清除乾淨，清得越乾淨，對人體組織的傷害也越大，如果胸部植入奧美定，有發炎或感染的情況，很可能會大範圍切除，患者最壞要有「平胸」的心理準備，相較於注射進入體內，取出的難度更高，技術性更強，因此奧美定清創一定要選擇正規醫院、專業醫師，才能確保手術安全。