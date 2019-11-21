【長照2.0】唐寶寶多元日間照顧服務 　台灣歌手林宥嘉：一起當這些辛苦家人的後援！

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）全台灣有逾百萬名身心障礙者，他們的日常起居都需要家人照料，其中逾四分之一的主要照顧者有「壓力性負荷」，嚴重者甚至因壓力引發疾病。唐氏症基金會從去年起便投入多元日間照顧服務，希望能借此改善唐寶寶與家人的生活品質，也呼籲大眾公益捐點數做愛心，在歲末位公益團體注入愛心的暖流。

36歲的小敏沒有口語表達的能力，年屆70歲的父母最放不下心的就是小敏的未來：「如果有天我們不在了，誰來疼她、照顧她」？敏爸特別慶幸有了多元日間照顧的服務，讓小敏與家人都建立起更健康的生活模式，提供小敏走出原生家庭的機會，也因此變得更獨立，也為這個家庭帶來轉圜的空間。

公益大使林宥嘉表示，身心障礙者的家屬在工作與照顧雙重責任中折衝， 蠟燭兩頭燒，為了這份現實與倫理上的責任，必須長期燃燒自我， 犧牲生活品質，甚至犧牲健康與自由。有健全的日間照顧體制， 不但可以提供唐寶寶專業的關懷與陪伴， 也能給這些辛苦的家人一個放鬆、放心的空間。 大家都應該量力挺身，一起當他們的後援。

針對發展多元日間照顧服務的工作，基金會董事長林正俠表示，去年初在長照2.0納入49歲以下失能身心障礙者為服務對象後，我們一直把建立多元日間照顧服務當成重點項目來推動，多元照顧，是建構社會安全網重要的一環，也是照護體系是否健全的試金石。

他表示，有了多元的服務選擇，可以有更多的方式承接唐寶寶的照顧需求，甚至協助背後的一整個家庭；也能盡力避免社會悲劇的發生，讓有照顧需求的家庭不再為未來的長期照顧憂心。認真努力的唐寶寶應該得到更好的生活品質，讓他們更有機會參與社會，這樣的事本身就帶著激勵整體社會的正面動能。

此外，鼎鼎聯合行銷HAPPY GO特別邀約知名youtuber「蔡阿嘎」與唐氏症基金會合拍公益影片，走訪「愛不囉嗦」庇護工場，讓大家進一步看見唐寶寶勤奮克服先天障礙的工作日常。只要影片突破一百萬次點閱，便捐出一百萬點數給做為唐寶寶們學習計畫及圓夢的經費。希望全民能踴躍傳愛，將影片用力分享出去，為唐寶寶加油！民眾也可以至HAPPY GO「陪你一起走」公益捐點平台捐點數做愛心，在歲末位公益團體注入愛心的暖流。