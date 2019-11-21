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理工大學圍城記後 川普料將簽香港人權法案

By  中央社
2019/11/21 11:40
美國總統川普（AP）

美國總統川普（AP）

知情人士今天表示，美國總統川普預料將會簽署國會兩院通過的「香港人權與民主法案」，支持香港「反送中」示威者，此舉恐激怒中國。
這位要求匿名的消息人士拒絕透露，川普什麼時候會簽署這項法案。

部分受困香港校園的反政府示威者今天試圖通過下水道逃離校園，其中一名學生說她看到蛇，但消防員為了避免更多人逃離，擋住人孔蓋。

路透社目擊證人表示，現在剩不到100人留在24小時被防暴警察包圍的香港理工大學。18日晚間有超過1000人被捕。

18日晚上有人投降，有人則在試著逃跑時被捕，包括想藉由爬下繩索、坐上電動機車離開的示威者。當時有抗議民眾丟汽油彈，被警方回以催淚瓦斯、橡膠子彈及水砲車。不過街頭這兩天安靜許多。

腳踩雨鞋、手拿手電筒的抗議者晚間未能通過有水位上漲危險的下水道逃出，結果重返校園。警方說今天逮捕6人，其中4人在移動校園外的人孔蓋時被捕，另外兩人則正要爬出下水道。

學生放行進入校園的消防員阻止任何進一步的嘗試，封鎖在校園地下停車場下水道系統的唯一入口。

被迫掉頭的21歲香港大學學生鮑維（Bowie）表示，下水道很臭，有很多蟑螂跟蛇，「每一步都非常、非常痛苦」，她說「從沒想到自己有天得躲在下水道，或逃出下水道求生」。

這座位於九龍半島的大學是抗議者占領5處據點的最後一處，他們過去10天以此為基地企圖阻礙香港，一度癱瘓海底隧道等要道。
香港
人權

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