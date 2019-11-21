冬季假期揪雪猴泡溫泉　日本、加拿大熱門滑雪勝地揭露

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）冬季假期去哪好呢？全球知名旅遊網站TripAdvisor 精選日本及加拿大五大滑雪勝地，無論剛入手的初學者或滑雪好手，都可依各自喜好規劃行程。

講到滑雪首先想到的當然是日本！地緣關係跟飲食習慣一直都是台灣人熱愛觀光的國家，隨著冬季到來，世界各大滑雪場也相繼開放，全球知名旅遊平台TripAdvisor® 從8.3億則用戶評論中，精選出日本和加拿大共五個熱門冬日滑雪勝地，並介紹當地旅遊熱點，協助大家規劃特別的白色假期。

TripAdvisor 發佈新聞稿指出，日本被譽為擁有世界最高品質的粉雪，由北到南有數百處滑雪場，當中以北海道積雪最豐富，是滑雪愛好者的不二之選。東京近郊的長野縣和新潟縣亦是著名的滑雪勝地，不少滑雪場鄰近當地著名的溫泉勝地，除了滑雪之外，還可以享受溫泉，深受台灣旅客青睞。

若假期較長，TripAdvisor 建議可考慮前往世界知名的滑雪者天堂—加拿大。位於卑斯省的惠斯勒和亞伯達省的班夫，分別獲選2019 年TripAdvisor「旅行者之選」加拿大最佳旅遊目的地排行榜的第九名和第十名，是滑雪愛好者的必訪熱點。

現在讓我們來看看知名的滑雪勝地有哪些吧！

日本滑雪旅遊之選

北海道



北海道Club Med Tomamu Hokkaido（圖/TripAdvisor 提供）

被譽為「粉雪天堂」的北海道是不少台灣人的首選滑雪勝地，該區的粉雪潔白而鬆軟、滑雪地形絕佳，札幌、新雪谷町、富良野等多個地區設有數百個設備完善的滑雪場，由初學者的場地到高手級的山岳滑雪一應俱全。除了體驗冬日運動，可到札幌啤酒園嘗嘗北海道特色羊肉燒烤；到旭山動物園探訪極地世界的動物；或到名勝洞爺湖欣賞絕色冬日美景。當地有許多住宿選擇，由一站式滑雪酒店如Club Med Tomamu Hokkaido，到精緻的日式小旅館如函館海濱La Vista飯店，應有盡有，而這兩間酒店分別入選2019年「旅行者之選- 最佳日本酒店」和2019年「日本最佳早餐酒店」的排行榜。

長野縣



長野縣地獄谷雪猴公園內泡溫泉的雪猴（圖/TripAdvisor 提供）

長野縣以1998年冬季奧運舉辦場地而聞名於世。該區70座以上的滑雪場主要分佈在白馬、志賀高原、輕井澤和野澤。以壯麗的阿爾卑斯山脈為背景，在銀白色的滑雪場上，享受玩雪的樂趣！ 不少滑雪場附近有多個著名的溫泉區，如野澤溫泉村、別所溫泉，滑雪後可泡泡溫泉消除疲勞。還可到「旅行者之選 -日本最佳體驗」第六名的地獄谷雪猴公園看人氣的「泡溫泉的雪猴」、遊覽歷史悠久的善光寺。TripaAdvisor 推薦評分相當高的島屋旅館 (山之內町) ，TripAdvisor用戶表示：「這是一個家庭經營的旅館，我們住在這裏感覺就像在家一樣！」

新潟縣



新潟縣的十日町雪祭（圖/TripAdvisor 提供）

由東京搭乘上越新幹線至新潟縣只需約一個多小時，交通相當方便，是東京近郊人氣的滑雪勝地。雪國新潟縣是日本滑雪運動的發源地，擁有許多雪質優良且配套完善的滑雪場，無論是滑雪或是玩雪都能夠讓您盡興而歸！TripAdvisor 的評論推薦入住湯澤新大谷飯店或赤倉觀光飯店 (妙高市)，既可到附近滑雪場滑雪，又可在飯店泡溫泉，享受雙重體驗。當地一年一度的十日町雪祭亦是不可錯過的活動，一邊欣賞大型精緻雪雕，一邊嘗嘗當地小吃。如果有時間還可遊覽新潟縣著名的彌彥神社和白雪紛飛的美人林。

加拿大滑雪旅遊之選

惠斯勒



惠斯勒的黑梳山滑雪場（圖/TripAdvisor 提供）

位於卑斯省的惠斯勒是加拿大著名滑雪度假勝地之一。這裡雪量充沛，雪季長達6個月，非常適合冬季運動。惠斯勒滑雪場由惠斯勒山和黑梳山兩座滑雪場所組成，共有超過 200條雪道，對於熱愛速度感的滑雪者來說，絕對過癮！追求刺激的你還可體驗很受歡迎的惠斯勒荒野雪地摩托跑。在惠斯勒山上，怎能錯過冰河覆蓋山脊的壯闊景象，你可以搭乘橫度兩個峰頂的Peak 2 Peak Gondola纜車盡情「打卡」。在山下的惠斯勒度假村酒店飯店林立，TripAdvisor推薦入住「旅行者之選-加拿大最佳酒店」之一的薩米特溫泉酒店。

班夫



班夫的露易絲湖滑雪場（圖/TripAdvisor 提供）

位於洛磯山亞伯達省的班夫國家公園內座落著三座世界級的滑雪場：露易絲湖滑雪場、陽光村與諾奎山滑雪場。玩過刺激的戶外運動後，還可以遊覽熱門景點露易斯湖和明尼旺卡湖。到過明尼旺卡湖的TripAdvisor用戶認為：「這片環繞着群山的湖美妙得難以置信。很多地方都值得停下來拍照留念！」滑雪場周邊酒店、旅館、餐廳都集中在班夫小鎮。暗嶺度假酒店是旅遊班夫的最佳家庭旅遊住宿選擇之一，這間酒店設施齊全、環境舒適、位置方便。集世界級滑雪場、迷人小鎮風光、優美雪景於一身，絕對值得您特地造訪！