搭車遇台灣移工落淚 暖心女孩遞上這張紙讓幾千人看哭了

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）隨著外籍移工人數逐年增加，這些東南亞面孔逐漸成為台灣民眾生活中的一部分。1名女大生表示，日前在火車上遇見移工很傷心地哭泣，下車時她遞了張紙條為移工打氣，告訴她「不管發生什麼事情，都會好起來的」，暖心舉動獲得超過6000個讚。

一名女大生17日在交友平台《Dcard》上發文，表示在台灣的移工雖然經常放飛自我，但其實他們的性情溫和，總是面帶笑容，把「謝謝」掛在嘴邊。

女大生說，17日當天她一早搭火車準備吃早餐時，身邊坐著2位移工，一位哭得很傷心靠著另一位朋友，朋友拍著她的肩膀，一邊安撫一邊開導，爾後哭泣的移工情緒也逐漸平復。

女大生說，「於是我就打算做一件此生還沒做過的事，以前的我八成不會這麼做，我寫了張英文紙條給她」。她在紙條中寫道：嗨，我不曉得你發生了什麼事，但是今天你看起來很悲傷，不管發生什麼事，都會好起來的。加油！。

女大生將紙條拿給那位哭泣的移工，給她們一個大大的微笑，並對移工的友人比讃後就下車。

女大生表示，這陣子這個世界實在發生太多令人難過的事情，希望可以有些暖心的能量才鼓起勇氣這樣做。

這則貼文也獲得6500以上個讚，許多網友留言分享經歷，「當初耍白痴抬腳踏車過河，快到對岸的時候有移工好心丟繩子給我抓。」「移工人真的不錯」「其實外籍移工人都蠻好的，蠻常在火車上看到他們讓座的」「每個國家形形色色的人都有，不要以偏概全，就像臺灣也有好人壞人」「我朋友也是移工，每次看她想家偷哭，都覺得很難過，要自己在這裡努力的生活也很不容易，還要面對很多不友善的人。」