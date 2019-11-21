兒童權利知多少？藝術、市集、插畫展覽台灣國家人權館登場

「我是兒童 我有權利」展覽透過繪本、插畫、藝術舉辦系列多元吸睛活動（圖/文化部）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「我是兒童 我有權利-兒童權利公約頒布30週年主題特展」透過互動裝置藝術，及國內插畫家繪製的插畫將艱澀難懂的條文變活潑生動，讓大家近一步認識了解兒童權利，自即日起至明（2020）年5月3日於國家人權博物館登場。

文化部發佈新聞稿稿指出，2019年適逢聯合國《兒童權利公約》頒布30週年，為了讓大眾了解更多公約的內容與精神，國家人權博物館於11月20日「世界兒童人權日」推出「我是兒童，我有權利」兒童權利公約頒布30週年主題特展，展場規劃多種互動式設計，更特別邀請16位國內插畫家繪製兒童權利插畫創作，將生硬的條文內容轉化為易讀的圖像語言，讓觀展者深入了解兒童應享有的四大權利，嘗試改變這些兒權受侵害的現況。



行政院委員林萬億(後排左五)、文化部次長彭俊亨(後排左四)、教育部次長范巽綠(後排右四)、人權館館長陳俊宏(後排右二)、及小小導覽員於揭展記者會上合照（圖/文化部提供）

文化部政務次長彭俊亨表示，回顧臺灣過去兒童權利的發展歷史，許多兒童權利受到侵害的案件在威權體制下發生，文化部近年來推動友善平權政策，以弭平文化參與之落差，期許打造兒童、青少年良好的藝文參與環境。

彭俊亨說明，推出的「文化體驗教育計畫」提供孩子多元豐富的藝文參與及學習管道，透過藝術文化的體驗，讓孩子自然融入藝文的參與、欣賞及鑑賞，甚至透過藝術文化自我了解、自我探索，厚植我國的兒童力。

彭俊亨也以公視製播的優質戲劇「你的孩子不是你的孩子」推播時引用的紀伯倫《孩子》詩句，以及展場內小小導覽員對於「公園都長得一樣」的觀察，共勉在座大人們應當更加傾聽孩童的看法，不成為兒時討厭的大人。

國家人權博物館館長陳俊宏認為，社會對於如何落實兒童權利還是相當陌生，人權館今年度規劃多種活動來傳達兒童權利基本精神。而本次特展展示兒童權利從忽視到關注的推動過程，從波蘭的兒童權利之父─柯札克為起點，認識兒童人權的核心精神與內容，並從國際間的兒童權利演進歷程，反思臺灣過去白色恐怖時期，許多未滿18歲的兒少們遭受人權迫害的狀況，喚起大眾對於兒童人權的重視。

該展自即日起展至明年5月3日止，於白色恐怖景美紀念園區兵舍5號、6號登場。此外，23日上午10時至下午5時將舉辦「兒童權利公約頒布30週年主題園遊會」，活動邀請臺灣在地關注兒少人權議題的非營利組織共同參與，推出闖關遊戲、繪本故事、兒權市集等，結合展場導覽的實境解謎遊戲等豐富有趣的活動，詳情請至官網或臉書專頁查詢。



One-Tone靈魂頑童舞蹈團於揭展記者會上演出為兒童權利發聲（圖/文化部提供）



小小導覽員李杰叡解說兒童權利之父柯札克（圖/文化部提供）