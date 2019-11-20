2019台南旅展超特惠 台南大員皇冠假日酒店餐券53折起

年底最終回「2019大臺南國際旅展」將於2019年11月22日至25日在「仁德南紡世貿展覽中心」登場。台南大員皇冠假日酒店2樓彩豐樓粵式中餐廳推出平日港點券買10張送4張、合菜券買5張送港點券10張，1樓煉‧瓦日本特色餐廳則推出商業午餐券組，買5張送2張，多樣化的超值套組折扣高達53折起，今年南部最後一場旅展，超值優惠餐券決不容錯過。線上旅展11/22-11/30同步開賣，並針對住宿需求者，線上獨賣一泊一食住宿券每張只要3,999元，即刻搶購趣 http://bit.ly/2LSdIED

台南大員皇冠假日酒店自開幕以來始終高朋滿座的彩豐樓，擁有94席座位數以及8間包廂，由香港名廚袁東海掌舵，接連獲得「十大名店」與「金鑽百家好店」的殊榮，人氣越來越高，新鮮現做的特色佳餚也讓饕客吮指回味，流連忘返。舉凡蝦餃、燒賣、臘味蘿蔔糕，還有地道的楊枝甘露、芋香西米露等，都是不能錯過的美食，台南地區最具代表性的廣東料理美食名店。2019台南旅展推出平日午晚餐使用的港點券1套10張(內含蒸籠券3張、特點券3張、煎炸券2張、腸粉券2張)，旅展優惠1,500元(原價2,849元)買1套送4張(蒸籠券1張、特點券1張、煎炸券1張、腸粉券1張)。廣式精緻合菜券每張1,980元(原價3,028元)，內含前菜、重慶風味石斑魚、熱炒、食蔬、主食、甜點，適用於3-4人享用，旅展優惠買5張合菜券只要9,900元，再送10張港點券，折扣高達53折。週六、週日僅於午餐時段可使用本券。

另外，日本特色餐廳「煉‧瓦」位於台南大員皇冠假日酒店1樓，自從推出高CP值商業午餐與主題吃到飽獲得消費者熱烈回響。2019台南旅展推出「平日商業午餐券」買5張送2張優惠價3,190元(原價4,466元)。高CP值的日式商業套餐午間限定，實惠之選，使用2張券亦能享用主題式吃到飽晚餐，有鹽燒廣島生蠔、綜合生魚片、綜合炸物，現點現做、無限量供應，啤酒、飲料無限暢喝！經濟實惠多功能餐券，想要搶好康的民眾千萬別錯過。

線上旅展11/22-11/30同步開賣，除了有彩豐樓與煉‧瓦優惠餐券之外，另推出一泊一食住宿券每張優惠價3,999元(原價11,000元)，好吃好玩住安平一次滿足。洽詢專線：06-391-1858或06-512-1910，地址：台南市安平區州平路289號。