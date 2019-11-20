北投亞太飯店 除夕圍爐專案熱鬧登場

歲末年終，該是好好犒賞自己和家人的時候了！除夕團圓夜，今年想要來點不一樣的選擇嗎？北投亞太飯店「除夕圍爐專案」特別推出中式宴席與綠漾自助餐兩款用餐方案，中式宴席每桌NT18,800元；綠漾自助餐每位 NT1,500元，2019年12月31日前完成預訂並支付訂金，可享「早鳥免一成服務費」優惠！

北投亞太飯店擁有全北投最大宴客廳（容納約40桌）—亞太宴會廳以及視野極佳的山景餐廳—綠漾餐廳（容納約120 人），亞太宴會廳空間高雅氣派、氣氛怡人，可滿足各式宴會需求；綠漾餐廳以實木打造溫暖的用餐環境，附贈觀音山景佐餐。中式宴席每桌加贈「和室湯屋雙人體驗券」1 張、「大眾風呂」體驗券 2 張與 SPA 1,200折價券 1 張。

行政主廚陳俊賢私房上菜 品嚐經典粵菜港式美味

香港行政主廚陳俊賢私房上菜，以經典粵菜饗客，前菜拼盤「亞太鴻運賀團圓」端出龍蝦沙拉、中華蜇絲、黃金烏魚子等滿滿海味；「宮廷一品佛跳牆」，結合粵式、台式料理手法，熬煮出湯頭濃郁的好滋味；「江南醉月滷東坡」，當特選黑毛豬遇上花雕酒，燉煮出這道上海佳餚，享用時，主廚貼心提醒，要以荷葉夾包上軟嫩東坡肉與以東坡肉滷汁滷製的黃豆和青菜，是最能品嚐這道佳餚的絕佳組合；「鳳脂玉露海龍斑」，以特別熬製的雞油蒸煮海龍斑，口口鮮甜；「蟲草銀杏慶長年」，溫室培育的蟲草花是一種食用的菇菌類，屬溫和的滋補食材，加入長年菜，成為更具象徵養生的健康年菜，「響螺花膠燉雞盅」，花膠屬乾貨，即曬乾的魚肚，富含膠原蛋白，泡開後的花膠，風味更勝新鮮魚肚，以花膠燉煮雞湯，湯頭濃稠且呈現豐富口感；「廣東臘味糯米飯」，以臘腸、肝腸炊煮入飯，原味呈現道地港式經典名菜。

Live除夕晚宴、歡樂年味市集、和室湯屋溫泉山林戀

北投亞太除夕夜 享樂無極限

在味蕾享用美食的同時，北投亞太飯店特別送上Live樂團的動人歌聲，一邊用餐一邊聆聽輕柔樂音，除夕圍爐好浪漫；「歡樂年味市集」集結造型氣球、剪窗花、寫春聯等應景攤位，讓北投亞太除夕夜更添年意，住房、用餐貴客皆能免費索取；席間另有「驚喜抽獎」，獎項豐富，陪您一起歡度農曆新年！

還有還有，別忘了北投亞太致贈的和室湯屋體驗券，用餐前，邀您享受大眾風呂、和室湯屋的溫泉饗宴，北投亞太溫泉泉質為白磺泉，泉色為乳白色，又稱「牛奶美人湯」，大眾風呂為裸湯浴池，採日式禪風設計，一旁附設岩湯造景小庭園，彷彿置身日本溫泉飯店；和室湯屋為傳統榻榻米，泡完湯，穿著日式浴衣坐在茶几邊品茗，隱密靜謐的氛圍，獨享山林間的清新幽靜。北投亞太除夕夜，如此精彩、如此歡樂，邀您闔家蒞臨共享！