消失的15天 英國駐港領事館職員鄭文傑揭中國刑求

英國駐香港總領事館前職員鄭文傑年中入境深圳後遭中國拘留15天，華爾街日報今（20）日公開他遭秘密警察毆打、剝奪睡眠、被鐵鍊鎖住等施虐細節。目前鄭文傑已向幾個國家尋求庇護。

今年8月8日，時任總領事館職員鄭文傑原訂從深圳返港，卻遭中國冠上「涉及賣淫嫖娼」罪名拘留15天才獲釋返港。鄭文傑告訴華爾街日報（The Wall Street Journal），在他被拘留期間，中國秘密警察不僅施壓他透露反送中抗議活躍人士的資訊，還反覆要他證實英國煽動反送中示威。

鄭文傑指出，由於英國外交官員試圖瞭解反送中運動的情勢發展，作為領事館職員的他密切關注抗議進展，也會聯繫參與者和抗議領袖。下班後的他同樣支持示威行動，並曾數度參與和平集會。

依據鄭文傑回憶，8月8日他搭乘高鐵快要返回香港時，遭中國當局帶回深圳市交給一群便衣警察。

第一輪偵訊始於半夜並持續至清晨。便衣警察質問鄭文傑英國在反送中抗議的角色，還有他和友人參與的情況。隨後換上一批制服員警對鄭文傑說，他被檢舉按摩時召妓，若不想認罪，就會有另一群人來調查更嚴重罪行。

鄭文傑表示：「我沒得選擇，只能說好。」

鄭文傑指出，他被拘留後幾乎立刻遭單獨監禁。一次清晨偵訊時，秘密警察抓著鄭文傑的臉，啟動他的iPhone臉部辨識功能解鎖。不想被傷害的他，也交出個人密碼。

到了第4天，他則被上了手銬、腳鐐、眼罩與頭套，送上車轉往他處。鄭文傑說，他被鍊條鎖在一塊板子上，手腳分開呈X形。當時的他忙著求饒，表示自己什麼都願意說。拷問者則回答只是要給他一些「訓練」，包括要他蹲好幾個小時、用削尖的棍棒戳他的膝蓋，還要他每次想講話時得喊「主人」，否則就會被摑巴掌。

有時他則是被迫立正站好，如果移動或打盹就得唱中國國歌。

拷問者還以言詞凌辱鄭文傑。其中一人以標準廣東話罵他替英國人監視中國人，活該受到「不如屎」待遇；另一人則用普通話罵他沒資格擁有人權。

鄭文傑被逼問的資訊，包括領事館同仁是否有情報或軍事背景、領事館樓層分配如何、員工證件設計形式等。

此外，中國警察並逼迫他承認英國政府協助煽動反送中抗議、提供金錢與裝備，還要他承認自己策劃過幾場暴力抗爭、付錢給中國人參與抗議。但鄭文傑意識到那些說法的嚴重性，一概否認。

員警也曾命令鄭文傑告訴醫療人員，身上傷痕是跌倒造成。

鄭文傑還目睹其他囚犯的遭遇。被拘留的第2週一開始，鄭文傑看到大約10名身穿橘色囚服、被上手銬的年輕人，一旁有人喊道：「把手舉高，你們抗議搖旗的時候不是舉得很高嗎？」鄭文傑經過一名年輕女性身旁時，偵訊人員罵她人渣，還跟鄭文傑說，她就是在香港抗議後被捕的。

在鄭文傑獲釋前最後48小時，偵訊幾乎是馬不停蹄進行，很多問題重複問了多次。到了8月24日黎明，當局終於歸還他的眼鏡、手機與金錢，並押送他到深圳邊界，且一路上拍攝錄影。鄭文傑獨自跨越深圳和香港邊界橋樑，雖然鬆了一口氣，但還是不確定自己能否安全。

鄭文傑向領事館說明事發經過，於幾天後離開香港。隨後他與英國政府達成協議結束聘僱關係。現在鄭文傑說，自己正尋求幾個國家給予庇護，但拒絕說明是那些國家，他覺得自己還可能受害。

鄭文傑提到，遭中國拘留15天，他因憂心自身安危，被迫披露手機密碼與社群媒體帳號，提供2名他認為有軍事和情報背景的英國領事館官員姓名，還交出若干反送中抗議者的資料。這些作為讓他很痛苦，他也嘗試不要對當局太坦白。

現年29歲的鄭文傑說，儘管中國警方已警告他，倘若公開就會被報復，他仍覺得有必要說出自身經歷。反送中抗議者憂心中國侵蝕香港獨立司法體制，他的經歷恰好顯示，抗議者的憂慮「並非毫無根據」。