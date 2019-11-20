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爭議要角坐穩席次 國民黨不分區確定提31席

By 政治組, 台灣英文新聞
2019/11/20 19:40
普大應用材料股份有限公司執行董事吳怡玎（左起）、前警大教授葉毓蘭、退將吳斯懷（右2）

普大應用材料股份有限公司執行董事吳怡玎（左起）、前警大教授葉毓蘭、退將吳斯懷（右2） (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）幾經波折的國民黨不分區立委提名，今（20）日確定只提31席，葉毓蘭、吳斯懷等爭議人物，依舊列入名單。

中央社報導，原本國民黨提滿34席，但前陸委會副主委張顯耀被否決，中常委范成連以「在中國做生意」無法顧及退出、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕未能於期限內繳交保證金20萬，因此最後剩31席。

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德今日在聯合記者會中透露，國民黨預估安全名單落在16席左右。國民黨文傳會主委程美華則表示，16名之後會微調，確定後再對外公布。

幾名爭議人物也紛紛跳出來喊冤。因挺港警言論遭外界批評的警大退休教授葉毓蘭，澄清自己並非挺送中條例，而是挺中立的好警察。

退將吳斯懷昨日接受網紅訪問時，特別說明2006年赴中參加孫中山紀念活動時，事先並不清楚習近平會來主持，而中共國歌都奏了，礙於國際禮儀，也不方便說走就走。他也批評媒體斷章取義，他提到，2016年在香港鳳凰衛視節目中，他並非指導中共對付美國，而是在說中共缺乏遠程投射兵力能力。

另一名爭議要角，排名第16的世界至孝篤親舜裔總會秘書長車宜靜，則否認「夫人幫」之說，表示並不熟識國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡。外界批評，車對國民黨並無貢獻，知名度也不高，卻列入不分區立委名單。
不分區
立委

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