中華電信Hami Point攜手喜憨兒基金會搶攻智慧零售新商機

Hami Point積極拓展行動支付應用市場， 除了持續擴大合作之實體通路外，更整合「中華多元支付機」推出「 點金支付」新服務。以喜憨兒基金會作為首發合作夥伴， 導入Hami Point點數折抵與整合多元行動支付結帳服務，並於「 5G智慧城市研討會」 正式產品發表並同步宣布與喜憨兒基金會結盟訊息。

根據資策會的「行動支付大調查」， 去年台灣行動支付的普及率已突破五成， 在18至45歲的智慧型手機用戶中，更是突破六成。 為響應政府提高行動支付普及率2025年達90%政策， 中華電信自去年起攜手南台灣4縣市打造「無現金大學生活城」 計畫，提升多元行動支付在南部地區的普及性，歷經一年推廣後， 強勢推出「Hami Point點金支付」功能，以Hami Point點數折抵服務為驅動引擎， 將多元行動支付服務擴大布局至全臺。 中華電信自11月起與喜憨兒基金會長期深度合作， 將陸續於北部11家烘焙屋及餐廳啟用「Hami Point點金支付」服務。中華電信表示：「 中華電信長期關懷弱勢族群，希望可以擴大企業影響力， 協助喜憨兒們在工作上的職能大躍升，見證數位轉型， 加速接軌市場。」

中華電信於日前舉行「5G 智慧城市研討會」並在「數位經濟」的展區主題，透過「 中華多元支付機」推出「點金多元支付」服務， 除了原本具備的整合信用卡及各大支付工具的整合端末設備外， 還能同時以Hami Point點數折抵金額，整合紅利點數回饋與金流支付服務， 客戶只要下載Hami Pay即可享有更便利、多元的結帳選擇。此外， 中華電信特別邀請喜憨兒基金會進駐展位作為互動亮點， 藉由購買手工餅乾等商品，讓來賓親身體驗「Hami Point點金支付」的數位整合新應用。

展望2020年數位經濟浪潮湧起， 中華電信身為數位經濟的賦能者，Hami Point瞄準市場趨勢與消費者需求， 持續強化點數服務與整合支付功能，逐步拓展實體通路市場，以「 打造最佳客戶體驗」為目標建立差異化服務， 並推動有感的客戶回饋計畫及各式智慧化解決方案， 協助企業進行數位轉型與滿足客戶需求， 共同啟動數位經濟與智能生活。