印度文化燦爛史詩 帶您進入視覺饗宴

2019亞洲印度文化節，自2014年舉辦至今邁入第6年， 多年來為台印文化交流打下了扎實的基礎，做了拋磚引玉的貢獻。 今年的亞洲印度文化節有來自印度、巴林、英國… 等不同國家的舞蹈團體表演，開幕式還有印度的文物展美食市集、 熱鬧的藝術踩街、29日在國家音樂廳展演世界知名的《 摩訶婆羅多》傳奇舞蹈劇。，從11月22日開始為期5天， 將展開系列表演及活動。

來自各國家包括印度、巴林王國、英國、香港、伊朗、 日本等國的表演團體，演出包括典雅深情的奧迪西舞， 宮廷舞的卡達克舞蹈，酷奇普利舞， 當代寶萊塢舞蹈及不同形式的印度音樂吟唱表演。 其中特別邀請國際知名的編導家Nidhi S Menon博士，引領來自印度， 巴林王國和台灣表演團體共同演出史詩《摩訶婆羅多》傳奇。

第一次來台的Nidhi Menon，本身是一位人力資源博士，在大學任教職， 舞蹈是她的興趣與熱情所在，成立了印度表演團體。 這次來台灣是第一次在國外表演，由於大家都在不同的工作， 這次很難得聚集多位舞者，將印度文化的美妙舞姿與台灣民眾分享， 感到興奮。

除了欣賞多彩多姿的印度舞蹈外，11月23日的開幕式讓來自各地 的演出者及社區居民共同歡樂舞蹈踩街， 當天還有印度文物美食市集。於11月24日在夢想社區的國際交流 日，來自不同的地方及團體共聚一堂文化交流的研討會及工作坊， 使市民深入了解印度文化的脈絡。文化節期間， 夢想社區印度博物館將展出豐富的印度文物及甘地特展， 使觀眾能看到印度獨特的歷史及文物。

新北市文化局表示， 期望此活動同印度的交流做出貢獻並落實新南向政策， 印度文化節已成為台灣異國文化的指標，來自不同國家團體， 使台灣成為國際印度藝術家重要的朝聖及競藝聖地。 集合國內外表演藝術的跨國文化的饗宴，精彩可期。 今年演出的時間、地點: 11月22日「印度之夜」請洽新莊藝文活動中心(免費， 己索票一空)，11月23日汐止夢想社區國際藝術中心開幕日自由 進場， 11月29日台北市中正紀念堂演藝廳《摩訶婆羅多》傳奇。 更多資訊可上台北印度愛樂中心臉書。