以正向的初心帶動社會力量 富邦集團榮獲第14屆文馨獎年度贊助獎

文化部今(19)日頒發第14屆文馨獎，富邦集團榮獲「 年度贊助獎」，同時富邦集團及富邦藝術基金會亦分別榮獲「常設獎 ─金獎」。富邦集團長期支持藝文發展， 積極扮演文化藝術與大眾的橋梁， 期能為文化工作者提供更好的資源與環境， 為大眾帶來更美好豐富的生活。自2017年至2018年， 富邦集團在藝術、文化等領域累計贊助金額逾新台幣2.2億元。

文化部為鼓勵各界出資贊助文化藝術事業，設立兩年一次之「 文馨獎」，迄今邁入第14屆， 今日頒獎典禮由文化部長鄭麗君頒獎， 富邦集團由富邦金控資深副總陳昭如代表受獎、 富邦藝術基金會由總幹事熊傳慧代表受獎。富邦集團得獎原因為：「 以正向的初心帶動社會力量」，長期於展覽、音樂、電影、 運動等文化藝術領域， 提供贊助或實際購票支持並推動員工參與藝文活動。 釋放集團資源與通路，創意結合藝文創作， 支持國內各式文化展演藝術活動。透過資金的挹注，為文化工作者、 文化相關產業，提供更好的資源與環境， 同時落實文化的交流與持續創新。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團相信， 正向力的育成其中必須包含文化素養，了解自身的特質與自信， 是台灣能與國際齊頭並進並的軟實力。因此，富邦集團透過各公司， 及旗下富邦文教基金會及富邦藝術基金會，長期贊助藝文活動、 推廣藝術生活化與倡議生活藝術化， 提供對於未來的盼望與創造正向的影響力，希望能為文化工作者、 文化相關產業，提供更好的資源與環境， 持續成為台灣文創向上發展的推手及堅強後盾。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控經由音樂及電影兩大主軸， 以活動主辦、贊助支持、購票回饋等方式，支持台灣優秀藝術人才， 讓原創作品有展現的舞台或機會，體現「正向的力量」品牌精神， 並落實富邦ESG願景工程之在地實踐與人才培力兩大目標。同時， 集團旗下富邦藝術基金會，致力「藝術生活化、生活藝術化」， 自成立以來，即以開創的態度進行藝術分享， 提供各種可能性與想像力活化社區、帶動城市、影響社會， 展現藝術文化對於生活的加值效能。

富邦金控2017至2018年主辦「富邦小力生活音樂會」、「 富邦Homie Party」，並贊助支持「紐約愛樂音樂會」、「 超犀利趴演唱會」、「衛武營開幕季」、「台北燈節」 等多元藝術文化活動，以及「後勁：王建民紀錄片」等電影。 富邦金控並自2015年起四度擔任華人電影最高殿堂「 金馬獎暨金馬影展」贊助單位、2018年起與金馬執委會合辦「 新導演論壇」，並自2013年至2018年六度支持「 台北電影節」。

富邦藝術基金會是富邦集團推動藝術文化的重要平台，自1997年 成立以來致力於「藝術生活化、生活藝術化」，已展出12屆的《 粉樂町》當代藝術展，持續深度進入城市肌理， 讓國際及在地旅客因地制宜地與藝術創作產生對話， 延續無牆美術館的發展。此外，長期舉辦「富邦講堂」， 透過免費大型講座，各界達人與成功人士之經驗與案例分享， 轉換知識成為競爭力。2016年起並與富邦建設合作「富邦藝旅」 (Folio Hotel)，開創藝術與旅館結合的新典範。