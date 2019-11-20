新北表揚總務有功學校及人員 特製穿山甲吉祥物獎座

新北市108年度總務有功學校及個人頒獎典禮今( 20)日於新北市中和區光復國小舉行， 頒發對總務行政工作有創新及貢獻的優秀學校及教育人員獎項， 共計有1所學校及6位主任獲獎。 新北市教育局副局長蔣偉民為有功人員頒獎， 並對與會的全市學校總務行政人員的努力及辛勞給予鼓勵。

新北市今年表揚1所總務有功學校永平高中及6位總務有功人員， 分別是國光國小劉員池主任、永平高中羅左財主任、 碧華國小蔡坤陵主任、明志國小張光輝主任、 埔墘國小林君賢主任及板橋國中蕭麗真主任。 本次獲獎主任皆在總務業務有豐富資歷，多年來積極任事無私奉獻。

永平高中表示，同時獲獎總務有功學校及總務有功人員深感榮幸， 學校積極營造校園意象， 以多用一點心做一個學校快樂的園丁的心情， 帶給大家更多幸福和快樂。羅左財主任提及， 學生曾分享校園有可以跳熱舞及儀隊練習的各種好地方， 生態園綠意盎然非常漂亮，而且中正樓和仁愛樓校舍變新了， 感覺學校一直在進步。

碧華國小蔡坤陵主任表示，在6年的總務主任中， 參與規劃及執行碧華國小老舊校舍1、2期的整建工程， 過程中為維護校園安全及活動正常的運作， 每一個假日都需到學校監工，可說是全年無休； 看見全校親師生對藍色海洋操場、皇冠圖書館、 專業音樂廳及獨立幼兒園的讚賞，就是最大的成就感。

教育局表示總務工作包山包海非常辛勞， 為肯定獲獎學校及人員的諸多貢獻，特別設計穿山甲形象吉祥物， 首次打造特色獎座， 彰顯總務工作人員堅韌不拔的精神以及在環境教育的貢獻， 同時具有帶來福氣的寓意，期望透過表揚給與有功人員鼓勵， 也能提升總務行政人員士氣及工作效能， 教育局將持續給予第一線基層行政人員支援與支持。