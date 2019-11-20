美國●日本●歐盟關注台灣總統大選　選民在「5個討厭」中掙紮

台灣即將到來的2020大選，將要選出總統、副總統、國會議員(立法委員)等，也就是主導未來台灣國家主要事務的政治人物。



台灣面臨近年最大的國際外交壓力，國內的政治、經濟、社會等氛圍也是極端嚴峻與浮動。



綜合觀察國際與台灣各界的深層反應，研究發現2020台灣大選選民的投票取向，竟然是在「5個討厭」中掙紮抉擇。



所謂的「5個討厭」是：第一「討厭中國」、第二「討厭韓國瑜」、第三「討厭蔡英文」、第四「討厭中國國民黨」、第五「討厭民進黨」。



中國為什麼令台灣人討厭？台灣人擁有民主制度的社會、人民有充分的言論自由，這些就像空氣一樣，是台灣人生活中自然存在的一部分。中國近來用盡一切手段，強奪台灣的邦交國，並想加速併吞台灣，剝奪世界華人唯一最好的民主自由天堂。



韓國瑜為什麼令人討厭？韓國瑜自從今(2019)年初擔任高雄市長以來，幾度議會質詢失焦，網路瘋傳他的實況，韓國瑜不但是怠惰不知長進的行政首長，還很愛說空話、說大話、製造新型族群分裂。從網路、電視等各式媒體的傳播與聲量，可以發現中間選民和年青人普遍討厭韓國瑜。



蔡英文為什麼令人討厭？蔡英文在過去4年的完全執政，愧對當時讓她當選總統的台灣人民的託付，在民進黨掌握立法院過半席次之下，沒有兌現執行選前的治國承諾，甚至讓稟持先人性命血汗換來的台灣主體意識族群產生分裂，讓台灣國力在世界科技潮流與民主思潮中停滯不前。



中國國民黨為什麼令人討厭？中國國民黨承續過去對台灣的白色恐怖統治思維，自中國大陸敗亡終至而能存續於台灣，卻不飲水思源，縱然所轄範圍只剩台灣，卻仍然沒有「台灣第一」的主體意識，黨魂深處仍是又紅又統；黨的權利與資源都是少數權貴私相授受，極端忽視無權無勢的年輕人。



為什麼民進黨令人討厭？「維持現狀」竟然成為民進黨執政的核心價值、立法強制公投與大選分離、「愛台灣」口號等，而民主政黨政治的建樹成果卻令人失望；黨內派系當道，形成派系引領治黨治國，進而喪失黨內前輩用生命換來的民主黨德黨魂，逐漸成為畸形政黨。



距離選舉投票剩下大約50天的現在，沒有看到參選人的系統性政策與施政規劃的提出與辯論，有的都是意識型態、誘導欺騙詞藻、族群分裂口水戰。

無奈啊！無奈！！2020台灣大選，台灣選民只能從「5個討厭」中做選擇嗎？！