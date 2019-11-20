會見吐瓦魯外長　蔡英文盼加強台灣與太平洋友邦合作

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（20）日上午接見友邦吐瓦魯外交部長柯飛時表示，期待未來兩國繼續攜手合作，讓雙邊關係更加緊密，並且讓世界更重視太平洋區域的永續發展。

柯飛（Simon Robert Kofe）於上週六（16）訪台，將待至明（21）日，期間除了會晤蔡總統，也拜訪了外交部長吳釗燮等政府官員，就兩國合作計畫成果及未來合作方向交換意見。

蔡總統致詞時表示，過去40年來，台灣與吐瓦魯始終是堅定不移的合作夥伴，包括太平洋島嶼國家共同關切的氣候變遷、農漁業發展、醫療、教育，以及能源等議題，雙邊都有很密切的合作計畫，「我們一起為彼此的永續發展努力，也一起爭取更大的國際參與空間。」

蔡總統也指出，台灣期待與吐瓦魯繼續攜手合作，互惠互助，讓兩國關係更加緊密，並且讓世界更重視太平洋區域的永續發展。她也感謝吐瓦魯新政府對過去雙邊合作關係的肯定，尤其是柯飛一就任部長便接受國際媒體專訪，堅定支持吐瓦魯跟台灣的邦誼。

外交部指出，柯飛是吐瓦魯新政府在9月成立後首次來台訪問，並於外交部政務次長徐斯儉本月初赴訪吐國後立即回訪台灣，對兩國邦誼甚具意義。而柯飛此行除了會見台灣政府官員，也將參訪農業、文創，以及食品加工等我國優勢產業，作為吐瓦魯國家發展參考。

外交部提及，今年是台吐建交40週年，吐瓦魯為台灣忠實友邦，長期在國際場域積極幫助我國。此外，台灣與吐瓦魯多年來在醫療衛生、能力建構、潔淨能源，以及農業合作等領域合作密切，成果豐碩，深獲吐國朝野及人民一致的肯定與讚揚。