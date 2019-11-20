首站台灣 中國旅美畫家靈峰用繪畫關注歷史與香港局勢

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）中國旅美畫家靈峰首度將多年創作的作品，透過輕鬆有趣的筆法與不同的色彩表現，述說其對國內外局勢的關注。第一站選在台灣中正紀念堂以「稽古畫今」為主題展出88幅作品，未來將前往歐美國家進行全球巡迴展。

這次展出的作品分為「手系列」、「​玄黃尋道」、「帝王系列」、「囡囡看世界」、「紅旗飄飄」、「東方遇見西方」等，每一幅畫都反映靈峰對社會倫理問題的探索。在展廳入口處，一幅「稽古鑒今：墨跡天下不平事」直接帶出了畫家這次的展覽主題及其抱負。

歷史可以用文字、用照片與影像記錄，然而靈峰卻選擇用其所擅長的繪畫，結合時事、西方與東方意象、古代與現代，及人物等各種題材，用幽默風趣的方式反映現況。靈峰表示，他要讓參觀的民眾在看畫時，可以想一想每一幅畫背後的寓意。

靈峰之「稽古鑒今：墨跡天下不平事」。(圖/台灣英文新聞)

如今世界各國都在關注香港的局勢，靈峰不忘用「天鵝舞遇到紅色娘子軍」述說紅色娘子軍手上那把大刀在雨傘革命中，為柔弱者所帶來的危險。還有「舔續阿姊，驚駭阿妹」暗諷香港回歸中國幾十年後，中共原本的承諾正隨著當局的貪婪，一點一滴消滅了。

展出的作品還有根據「伏爾加河上的縴夫」而作的「窮兵黷武」，該畫反映共產國家的百姓生活早已陷入困境，然而政府仍持續花大把鈔票建造航空母艦，壯大國防武力。

靈峰之「舔續阿姊，驚駭阿妹」。(圖/台灣英文新聞)

靈峰用繪畫寫歷史，同時也用畫布說故事。他進一步表示，中國政府沒注意到一件事，那就是毛澤東的長子，在朝鮮戰爭期間遭到美國飛機轟炸而喪生的事。若他沒死，今日的中國就如同現在的北韓一樣，會出現世襲王朝。然而，無論經過幾十年，中國人民至今仍生活在毛澤東與馬克思主義的雙重影響之下。年青人的創造力在被激發之後，便會被立刻掐滅。

靈峰之「毛皇朝的終結」。(圖/台灣英文新聞)

另外，他還用「文字獄」、「女書」、「東方遇見西方：昭君出塞圖」等作品傳達從過去到現在，被打壓的弱勢族群，如何透過不同的橋樑，尋找發聲的機會。

藝術評論家John Seed對於靈峰的評論為，他的畫獨樹一幟，屬於後現代的超現實主義。他不僅僅是一位藝術家，還是一位深刻洞察問題、畫風犀利及幽默睿智的社會評論家。

靈峰則說，他揭露並批判世間的黑暗和專制，向世人傳遞和歌頌自由的普世價值。自由言論和民主開放是一個社會能走向進步的關鍵，是民心所向。

靈峰之「手系列：星星之火難以燎原」。(圖/台灣英文新聞)

靈峰之「窮兵黷武」。(圖/台灣英文新聞)

靈峰之「東方遇見西方：昭君出塞圖」。(圖/台灣英文新聞)

畫家介紹：

靈峰曾於上海美術學校就讀，1977年進入上海同濟大學獲碩士學位，留校任教四年後到美國深造。1989年在美國華盛頓州立大學取得博士學位，之後就在美國定居。其專長跨越建築工程、電腦軟件和美術等諸多領域，曾發表多篇論文於中國和美國的著名刊物。他的美術作品曾多次在史丹佛大學展覽館展出，也曾應邀在美國多所大學展覽與講學，還受邀為瓊瑤的英文版自傳作插圖。

畫家靈峰