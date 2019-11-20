禁登政治廣告打擊不實消息 Google今祭3策略

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）Google13日宣佈，11月5日至2020年1月17日止，所有Google 廣告平台暫停接受台灣候選人的競選廣告。台灣是繼加拿大後，第二個Google暫停競選廣告措施的國家。Goolge今（20日）解釋，若YouTube影片內容被認定為創作，其內容平台任何人皆可使用。

《自由》報導，Google台灣政府事務及公共政策資深協理陳幼臻表示，Google遵守中選會對選舉廣告的定義，包括不能出現被選舉人姓名、政黨名稱及號次。Google將結合人工智慧與人工，務求不錯漏任何政治廣告。

陳幼臻指出，由於Google本身產品項目眾多，廣告形態與搜尋皆與其他平台不同，考慮到台灣文化習慣及政策的不同，綜合各方考慮，決定停止接受政治廣告。

《中央社》報導，媒體進一步提問，若候選人與YouTuber合拍影片，該如何定義？會不會成為難以防堵的漏洞？

陳幼臻表示，若內容被認為是YouTuber的創作內容，將不被認為是漏洞，由於內容本身是平台，任何人皆可使用。若YouTube透過業配方式與候選人合拍影片，也是屬於2方之間的交易，倘若創作內容有不實情況，就會用內容社群規範處理。

陳幼臻強調，打擊不實消息需多管齊下，Google將提供優質內容及新聞能見度、強化媒體識讀，提升民眾辨識不實資訊的能力，並且強化與生態系統的合作，在對抗不實訊息的過程中，合作打造一個健全的網路環境。