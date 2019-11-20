【快訊】陳水扁接受「一邊一國黨」提名　列入不分區立委名單

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 一邊一國行動黨召集人楊其文今(20)日親自前往前總統陳水扁住處，並將立委提名推薦書送至陳水扁手中，陳水扁也表示，願意接受一邊一國行動黨的提名。

《上報》報導，陳水扁先前才通過第20次保外就醫，而依據保外醫治受刑人管理條例，陳水扁「不得參與政治活動、選舉活動，且不能接受媒體採訪」。

不過陳水扁20日卻公開接受一邊一國行動黨的不分區立委提名，一邊一國行動黨也在臉書發文表示，「感謝園丁接受一邊一國行動黨不分區立委提名推薦。」並公布陳水扁接受提名推薦書的照片。

《聯合》報導，楊其文、一邊一國行動黨發言人陳昭姿等人今下午到陳水扁高雄住處大樓下， 等候與扁約定3點鐘的見面，30多名挺扁、一邊一國行動黨員等人士在大樓前人行道舉起標語挺扁，也為一邊一國行動黨拉政黨票。

楊其文等人拿著不分區立委提名推薦同意書，上樓請陳水扁簽名同意後(如下圖)，下樓拿給群眾看陳水扁的簽名，陳水扁隨後也下樓向支持者致意。

陳水扁本人也在臉書PO文說:

「一邊一國行動黨」正式將不分區立委推薦書，於11月2 0日下午3時送到阿扁手中，說不同意會被抓回去，阿扁說 是同意了很快就會抓回籠。 能否參選不是阿扁同意與否問題，蔡總統同意才有效。阿扁 澄清他不是「一邊一國行動黨」精神領袖，他只是澆水園丁 ，不能喊「加油」，要喊「澆水」。



這條路不好走，單靠阿扁澆水是不夠的，要拜託大家作夥澆 水，才不會被人家看衰小。

文末他寫著，「感謝各位志工的辛苦付出，再一次拜託大家！感恩大家！」

圖/官方臉書