不菸酒也得肺癌？　醫：空污會誘發肺癌、心臟病、中風等疾病

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）癌症連續36年為國人死因之首，每年因為肺癌死亡的國人近萬人，其中多數患者都是不菸酒、生活正常、無癌症危險因子。醫師指出，台灣十大死因中，有七大和空氣污染密切相關，PM2.5更被WHO訂為一級致癌物，呼籲民眾從日常生活落實自我防護措施，並共同為空氣品質盡一份心力

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院內科教授賴基銘醫師，根據 2016年世界銀行發布的報告指出，空氣污染已成人類早死的第四個重要因素，近9成的全球人口生活在空氣污染超標地區，這也導致了肺癌、心臟病、中風等疾病誘發。

台灣癌症基金會顧問、新光醫院醫療副院長高尚志醫師指出， PM2.5被WHO訂為一級致癌物，因為其易附著汞、鉛、硫酸、苯、戴奧辛等致癌物深入氣管、支氣管，並且隨著血液到達人體的各種器官。若長期暴露於PM2.5濃度高達35ug/m3的環境，肺癌的致死率恐提高到15%。

空氣污染物之種類繁多，除了常常聽到的PM2.5、PM10 之外，汽機車所排放的二氧化氮 (NO2)、臭氧 (O3)，工廠燃煤、天然氣所釋放出的一氧化碳(CO)、硫氧化物(SO2)等，都對於肺部和呼吸道有不同程度的破壞且有致癌的可能。此外，這些污染物質不只散佈在室外，室內的廚房油煙、懸浮微粒等，也都是要小心。

高尚志醫師更表示，台灣十大死因中，有七大和空氣污染密切相關，包括惡性腫瘤、中風、心臟疾病、高血壓、肺炎、糖尿病、慢性呼吸道疾病等，而肺癌更是其中關連較密切的。

賴基銘醫師說，根據綠色和平組織今年3月發布的2018年度平均空污調查，台灣各城市的PM2.5濃度只有東部地區符合世界衛生組織良好標準，其餘縣市都淪陷。

而台灣的PM2.5有高達七成都是境內產生，北部的空氣污染主要來自交通，中南部則主要是電力工業污染，因污染源不同造成的傷害程度，以及導致肺癌的嚴重度也會不同。

身處在空氣污染的環境中，高尚志醫師也強調，除了政府擬訂對策，更重要的是日常生活中的細節，為自己和肺癌之間進行自我防護措施，降低環境對健康的影響。

減少空污的10項生活習慣包括：

1.保持室內潔淨

2.養殖植物

3.霧霾天氣少開窗，最好不出門或晨練

4.盡量減少家庭PM2.5污染源，如燒烤、焚香、吸菸…等

5.外出帶專業防塵口罩

6.避免煎、炒、炸等傳統烹飪方式

7.社區綠能節約用電

8.校園體育課，空污嚴重時應改於室內

9.讓小孩遠離污染嚴重交通幹道

10.公共交通最放心