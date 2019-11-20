台灣高雄藍綠立委參選人登記「狹路相逢」　選委會前火爆叫陣

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨高雄區域立委參選人今(20)日聯袂到高雄市選委會舉行聯合登記造勢時，與前往登記的民進黨立委參選人賴瑞隆「狹路相逢」，雙方在選委會前叫陣約20分鐘，經警方隔開，未衍生衝突。

中國國民黨高雄區域立委參選人，上午聯袂先在高市府鳳山行政中心前走廊，舉行聯合登記記者會，隨後再到高雄市選委會登記。

國民黨8名高市立委參選人中，只有陳美雅缺席記者會，約晚1個小時才趕到。其幕僚解釋延誤是因為行程及塞車等因素；其餘立委參選人包括王齡嬌、黃韻涵、黃昭順、徐慶煌、黃柏霖、李雅靜和陳麗娜，會後在國民黨高雄市黨部主委莊啟旺帶領下，一起徒步前往隔鄰的市選委會登記。

莊啟旺帶領的一行人抵達市選委會前停車場準備進入時，因賴瑞隆與多名支持者已經先到而不得其門而入，警方見狀立即隔開人群，但雙方人馬都不甘示弱地叫陣約20分鐘，直到賴瑞隆進入選委會登記，才有空間方便莊啟旺等人進駐及進入選委會登記。

莊啟旺接受媒體聯訪時表示，剛好是巧遇，也等對方進入選委會登記才進去，絕對沒有打對台或是有針對性。12月21日已規劃舉辦挺韓大遊行及挺韓造勢晚會，這是早已規劃的行程，他不知對手陣營當天要辦什麼活動。

對於媒體提問民進黨喊出高雄市立委8席要「八仙過海」，莊啟旺回應，萬一不小心落海怎麼辦？高雄市去年選舉翻轉，這次包括總統選舉及8席立委部分，高雄市也一定會大翻轉，國民黨8席要全壘打，要大贏，請拭目以待。