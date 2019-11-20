台灣美國澳洲日本共同舉辦　印太區域能源治理研討會今開幕

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣與美國、澳洲、日本共同舉辦的2019年全球合作暨訓練架構（GCTF）「印太區域良善能源治理研討會」今（20）日在台北開幕，不僅是澳洲首度加入主辦，也是台美在GCTF架構下，首次將能源合作領域擴及至印太區域。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）致詞時表示，「這次的工作坊是奠基在美台之間長久以來在能源議題上的各種合作。」他提及，美國能源部與台灣的對口單位進行過多次技術交流，美國公司也提供了多種解決方案，滿足台灣的能源需求。

經濟部長沈榮津致詞時表示，印太區域涵蓋主要的能源消費國，全球主要的能源海上通道也多座落於此區域。此外，印太區域也是最需要積極從事能源基礎建設的區域之一，這些特性顯示確保區域能源治理的重要性。沈榮津也建議可透過現有的區域內國際組織，例如APEC，作為平台進行國際能源合作。

外交部政務次長徐斯儉則表示，本次為澳洲首度共同舉辦GCTF活動，甚具意義，台灣也歡迎更多理念相近國家在GCTF的架構下共同合作。徐斯儉也期盼各國與會人士在為期三天的研討會中，發現新觀點、建立新夥伴關係，以共同解決當前在能源方面面臨的挑戰。

此次會議有別於以往大型公開會議的模式，採小型深度培訓工作坊的方式進行，會中邀請25為來自台灣、美國及澳洲的官員及專家擔任講師；美國能源部副助理部長Elizabeth Urbanas也將發表專題演講。